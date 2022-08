Dan los primeros pasos para edificar 11 viviendas unifamiliares en Barreiros

Una promotora solicitó a Augas de Galicia un informe, que es vinculante, para poder iniciar el proyecto de construcción de un grupo de once viviendas individuales en el municipio de Barreiros, concretamente en la zona de San Bartolo, junto a una zona afectada por Rego do Lopo. Aunque se trata solo de un primer paso tiene significación por tratarse de la primera promoción de estas características que se emprende en el municipio desde hace varios años.

De hecho la alcaldesa, Ana Ermida, explicó que en su caso concreto es la primera que van a tramitar así desde que llegó al gobierno municipal en 2019. Apunta que ni tan siquiera llegó hasta ella porque hasta el momento se encuentran con las autorizaciones sectoriales que son todas ellas preceptivas. "A verdade é que descoñezo o proxecto. Trátase dun lugar que é solo urbano e que se consegue as autorizacións pertinentes de entrada poderíase construír. Pero isto é só falar sobre supostos porque polo de agora xa digo que a nivel do goberno municipal, non hai nada de nada".

La petición presentada a Augas de Galicia se encuentra ahora expuesta al público para que si alguien se siente perjudicado por el proyecto pueda presentar las alegaciones oportunas durante un plazo de veinte días a contar a partir de este miércoles.

La regidora añade que "o que si temos, de feito en case todas as xuntas de goberno, é peticións de licenza para vivendas unifamiliares ou ben para rehabilitacións. Iso si, pero peticións para construcións deste tipo, non houbo".

PUESTAS AL DÍA. Otra cosa que sí están notando en Barreiros es que alguno de los edificios o urbanizaciones que se encontraban a medias se están rematando y, de hecho, alguno se encuentra ya prácticamente acabado.

Pero son casi siempre edificios a los que ya les faltaba muy poco para acabarse y que suponen un menor riesgo comercial.

Mientras, la iniciativa de construcción de once viviendas unifamiliares llama la atención ahora y por eso mismo muestra el gran movimiento de principios de siglo, cuando algo así sería prácticamente anecdótico por todo el movimiento de viviendas familiares y urbanizaciones.

La situación se repite en la totalidad de los concellos mariñanos, donde son habituales las licencias para viviendas unifamiliares, pero las relativas a promociones mayores casi desaparecieron.