O curso sobre Del Riego destapa a súa visión da relación coa súa dona

O curso que se está a desevolver en Mondoñedo arredor da polifacética figura de Francisco Fernández del Riego contou onte coa presenza entre os poñentes de Ramón Nicolás, quen falou sobre un libro inédito do homenaxeado que é en realidade una autoficción na que analiza a relación que tuvo coa súa dona, Evelina Hervella, así como a visión que tiña dela.

Hervella era unha valdeorresa licenciada en Farmacia coa que casou en 1940 e que sería a súa compañeira de vida ata a morte dela no ano 2007. Nicolás define o texto como "interesante" no senso de que "completa os escritos memorialistas do autor porque, alén de ofrecer datos novos que completan a súa biografía persoal, focaliza boa parte desas experiencia na figura de Evelina Hervella. Sempre nun segundo plano, aquí cobra realce e relevancia".

O círculo temporal do libro vai desde 1913, data do seu nacemento, ata 1941 ou 1942, cando se instala en Vigo con Evelina Hervella, "e o relato constitúe un sorprendente «eriplo sentimental" destacou Nicolás.

DEL RIEGO NA INTIMIDADE

Na intimidade emocional da vida de Del Riego tamén se detivo Dolores Vilavedra, nunha contribución na que analizou as cartas que intercambiou na posguerra con diversas amizades como Ricardo Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro, Ramón Piñeiro ou Luís Seoane. "A análise destes epistolarios revela algunhas das características singulares das redes colaborativas do galeguismo cultural. Son de carácter interxeracional, sustentadas en vencellos amicais e articuladas a partir da asunción dos roles que a cadaquén se lle adxudicaba no grupo". E no caso de Del Riego permiten constatar a súa polifacecia pero tamén como se desenvolveu o carácter executivo do proxecto Galaxia, según apuntou a investigadora.

Camiño Noia abordou un aspecto pouco difundido da vida de Del Riego en Vigo e algúns dos logros que acadou grazas ó seu carácter conciliador. Iso levouno a xuntar, contou Noia, "xente dispersa para traballar xuntos pola nosa cultura e dar a coñecer a súa importancia foi unha tarefa constante nel», subliña a catedrática emérita da Universidade de Vigo, que lembra que a asemblea constituínte do Partido Galeguista na clandestinidade se celebrou en 1943 na casa de verán de Paco del Riego e Evelina Hervella xunto á praia de Coruxo. Naqueles anos Del Riego iniciou tamén o seu vínculo cun sector central da economía viguesa, o da pesca e a industria conserveira.

Xa en democracia, o aprecio que sentía por el a veciñanza de Vigo quedaría demostrado na súa mediación noutro sector fundamental da cidade, o do automóbil: "Poucos saben que nos 80 e 90 presidiu a mesa de negociación dos convenios colectivos do sector", contou Camiño Noia.

A derradeira xornada do encontro sobre Del Riego conta asemade na nómina de relatores co director da Fundación Penzol. Xosé Manuel Soutullo, que se deterá no labor do autor en feitos transcendentes da cultura galega contemporánea con epicentro en Vigo. O curso pecharase cunha mesa redonda sobre a Xeración Galaxia con contribucións do catedrático da Universidade de Vigo Xosé Manuel Dasilva e os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela Xosé Luís Pastoriza e Alejandro Alonso Nogueira.