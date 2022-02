Un curso excelente para el juvenil de la SD Ribadeo

La trayectoria del equipo juvenil de la SD Ribadeo está siendo sobresaliente en este curso. Tras el ascenso desde provincial a Liga Gallega la pasada temporada, el conjunto mariñano está entre los cuatro primeros puestos del grupo Norte de su categoría y opta al ascenso a la Liga Nacional juvenil.

Al frente de esta escuadra, y desde hace tres temporadas, está Miguel Fuente Rego, Moro (Ribadeo, 1986). Un técnico que ya ha vivido un ascenso con el equipo y que ahora está haciendo historia, ya que es la primera vez que la SD Ribadeo tiene un equipo en Liga gallega en la categoría juvenil.

Un equipo que siendo recién ascendido, está en la zona noble de la clasificación, algo que no le parece raro a Moro. "No me sorprende porque tengo a jugadores muy buenos", dice, y añade que "incluso si tuviéramos otras condiciones de entrenamiento y pudiéramos entrenar más podríamos estar más arriba", subraya, El equipo entrena en A Devesa los lunes, martes y jueves, y el Pepe Barrera solo lo utiliza para jugar los fines de semana como local.

"En el equipo tenemos mucha calidad. Hay una buena generación de los chavales que el año pasado eran de segundo año de cadete y subieron, y otra buena de los que son de segundo año de juvenil", explica Moro, que añade que "también tenemos a algún jugador de 18 años". En total hay cinco jugadores que están estudiando fuera en la Universidad, y luego un buen número de ellos que cursan 2º de Bachiller y otros cuantos 1º. "Dentro de lo que cabe, hay compromiso", dice. Muchos de ellos han entrenado ya con el Ribadeo FC sénior. Entre cuatro y seis los martes, y luego depende de lo que necesite el equipo que dirige Dani Moirón. "Tenemos a Samuel, que juega de delantero y que es un habitual de las convocatorias del Ribadeo FC, al igual que Delviso y Diego, que son dos medios, y luego hay muchos que van a entrenar con ellos", explica.

Moro cree que desde hace ya unos cuantos años "las cosas se están haciendo bien en la cantera de la SD Ribadeo, aunque es verdad que el tema del covid-19 lo ha ralentizado un poco todo", explica, y añade. "Pero yo estoy contento con la directiva, te dejan trabajar a gusto y te facilitan la labor para que lo hagas a tu manera".

Moro compagina su trabajo como agente colaborador del Banco Santander en Xove con su pasión, que es el fútbol. Antes fue jugador en el Asturvegadense, en Asturias, donde también dirigió al equipo sénior, para más tarde hacerse cargo del juvenil del Ribadeo desde hace tres temporadas. "Por las mañanas llevo traje y corbata y por las tardes el chándal", explica el estratega ribadense. "En mi familia me apoyan, tanto mis padres como mi pareja, porque saben que el fútbol es mi pasión".

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Moro actualmente a la hora de dirigir al equipo juvenil de la SD Ribadeo es el trato con los jugadores, que según explica Moro "están en una edad complicada", entre los 16 y los 18 años. "Tienes que terciar con muchas cosas; cuando están en edad formativa, antes de cadete, son como esponjas, pero a partir de entonces ya te contestan y tienes que enfocarlo de otra manera", explica.

"Hay muchas cosas que no se pueden contar, pero sí te puedo decir que hay muchos con los que tengo confianza, y yo intento dársela, para saber cuándo están pasado un mal momento porque le están saliendo mal los exámenes o cualquier otra cosa", explica.

Para terminar, no le cuesta definir a su equipo en una frase: "Un grupo unido, al que le gusta mejorar y que algunas veces tenemos que trabajar un poco más".

Cantera: el cadete también en liga gallega

El equipo cadete de la Sociedad Deportiva Ribadeo también está compitiendo esta campaña en la Liga Gallega por segunda temporada consecutiva, tras ascender en el curso donde se inició la pandemia por el covid-19. Un equipo que entrena Donato y que en estos momentos está como penúltimo con siete puntos, en una temporada que no está siendo fácil. A pesar de ello, es importante que un club como el Ribadeo tenga a dos equipos en la categoría de la Liga Gallega.



Dos equipos juveniles

Ante la gran cantidad de jugadores, la SD Ribadeo cuenta con dos equipos. El primero es el que juega en la Liga Gallega, donde es cuarto, y el segundo juega en la Segunda juvenil, grupo 1, donde es líder y solo ha dejado escapar cuatro puntos en lo que va de competición por delante de escuadras como el Burela o el Viveiro B. Un equipo que también entrena Miguel Fuente Rego, ‘ Moro’, que tiene en sus manos a todos los jugadores del Ribadeo entre los 16 y los 18 años.



El cuerpo técnico

Además de Moro, como primer entrenador, en el juvenil de Liga Gallega están con él Diego Amoedo, como segundo entrenador y preparador físico, y Dani, que era un jugador juvenil que está reconvertido a delegado en los días de partido, pero que es un chico para todo durante la semana, donde ayuda en los entrenamientos. Y en el equipo que compite en provincial tienen dos entrenadores a mayores de Moro, que son Nico y Alberto. « Estoy muy contento con la directiva y con los compañeros de cuerpo técnico», se sincera Moro.