Curar y cantar todo es empezar

Sara Fra es una médica burelesa que trabaja en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, ciudad a la que se desplazó tras estudiar la carrera en Santiago para formarse en la especial de Cirugía Torácica. Un viaje a la capital que hizo junto con su amiga y compañera de profesión Isabel Fernández, que es otorrina en el Hospital 12 de Octubre.

Las dos se conocieron en la universidad donde, junto a otra compañera crearon el grupo Drama, pero el traslado de ciudad les llevó a formar el actual, R.E.A.L, en el que están Sara e Isabel y con el que hacen "música electrónica, con toques tecno, house y dance", dice la burelesa respecto a un grupo cuyo nombre lo escogieron porque es igual en español que en inglés, idioma este último en el que componen sus temas.

El último estaba pendiente de publicar y aprovechando el confinamiento lo sacaron adelante con un vídeo en el que colaboran varios amigos. A diferencia de otras personas, para ellas el encierro no ha sido sinónimo de producción, pues "no nos hemos podido juntar y con el lío del Covid no hemos podido hacer mucha cosa y estaremos paradas hasta después del verano", cuenta Sara que se libró del virus pero no así su amiga, que se contagió y estuvo tres semanas aislada pero, afortunadamente, todo fue bien.

La pandemia también modificó el trabajo de Sara en el hospital, donde "seguimos operando tumores más avanzados y los días que no había pues nos sumábamos a los equipos para pacientes con Covid". Una experiencia cambiante en función "de lo que tenías que hacer cada día" y atendió desde casos "más llevaderos" a otros más graves, "donde lo peor ha sido ver a aquellos pacientes que tenían que estar solos, sin sus familias".

La suya estuvo y está intranquila por la situación. "Mis padres han estado bastante preocupados y tenía que llamarlos cada día", cuenta desde la capital, donde pasa la mayor parte del año con las escapadas "sobre todo en fechas destacadas" a su Burela natal, donde estuvo a punto de participar en el Osa do Mar con R.E.A.L., "pero al final no pudimos cuadrar fechas".