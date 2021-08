La cuota de bonito del norte disponible anticipa el cierre de la costera esta semana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé que la costera del bonito se cierre esta semana. El pasado viernes 6 quedaban disponibles 3.550 toneladas de las 17.397 asignadas a la flota española para este año, es decir, se había pescado más del 80%. Pero el actual ritmo de capturas hace pensar que el Gobierno determine su finalización en los próximos días. La aplicación Gestcuotas marcaba este miércoles un consumo del 85,69%, con lo que ya se habían capturado 14.907 toneladas de atún blanco.

El recuento provisional de las capturas suele realizarse con el 90% de la cuota extraída, dado que ahora el control sobre el consumo se hace a diario. Por esto, el cierre definitivo suele producirse cuando alcanza el 95%, ya que los barcos que cambian de artes de pesca ya no retornan a la pesquería en caso de una posible reapertura por incremento de cuota.

El gerente de la OPP de Lugo, Sergio López, considera "unha pena que unha especie que está nunha situación tan boa, con abundancia no caladoiro, por falta de flexibilidade e porque a regra de control debe ir ao día, limita a capacidade de pesca. Aí vése que a realidade di unha cousa e a normativa outra".

INSEGURIDAD. La mayoría de las embarcaciones que participan en la costera son de pequeño porte, porque "as grandes non se atreven a cambiar de pesqueiría, xa que non teñen a seguridade do que vai durar. A recomendación científica sempre é moi inferior á realidade do caladoiro, a situación do recurso está mellor que as cotas de pesca. Os barcos pequenos son máis numerosos, polo que o volume de capturas é alto. A costeira pode garantirlles o funcionamento económico do ano ás lanchas pequenas e medianas", indica López.

El sector lleva los últimos tres años peleando para cambiar la regla de explotación, que "é demasiado precautoria, pois pensamos que se poden capturar máis toneladas das aprobadas. A regra é demasiado conservadora, habería que revisar os números, pero pensamos que se poderían capturar máis de 50.000 toneladas". Solo un barco de envergadura de la organización lucense participa en esta campaña, cuya relevancia destaca López para la lonja de Burela, en la que el bonito y la caballa son la segunda y tercera especie por importancia, respectivamente.

España tiene el compromiso de la Comisión Europea de recuperar en 2022 la reducción de la cuota de este ejercicio. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) aprobó una subida del TAC de bonito del norte del 12% para 2021 y los próximos tres años, pero en el reparto sobre las posibilidades de pesca comunitarias, el estado obtuvo una cantidad algo inferior a la que le correspondería por ese aumento debido a la sobrepesca registrada en 2019 que obligó a reducir la cuota.

Esto ocurrió pese a que España no tuvo responsabilidad en la sobrepesca, sino que fueron Portugal e Irlanda. Solicitó que se le aplicase la subida, pero esto se hará la próxima temporada, en la que se añadirá la diferencia que se le restó este año.