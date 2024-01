"Cumprín o sono de xogar co meu fillo, agora xa me poido retirar"

Lejos de los resultados y las clasificaciones, el fútbol más modesto deja a veces momentos tan mágicos y emotivos como el que se vivió el pasado domingo en As Valgas. Rondaba el minuto 80 del partido cuando el entrenador del cuadro blanquiazul, Moro, realizó un doble cambio con un componente emocional tremendo para todos los integrantes de la familia del Iberia CF, pero sobre todo para los dos jugadores que ingresaron en el terreno de juego, el eterno capitán Marcos y su hijo, Jorge, que por vez primera iban a compartir minutos en su club de siempre.

La posibilidad de jugar juntos en el primer equipo estaba ya presente desde la pasada campaña, pero una grave lesión de rodilla en la pretemporada tuvo a Jorge casi un año en el dique seco. En septiembre de este año comenzó a entrenar con los juveniles y fue avanzando en su recuperación a través de ir dosificando sus minutos de juego, poco a poco. Las bajas del primer equipo para el partido del pasado fin de semana, ante el Roupar motivaron la inclusión del joven en la convocatoria y por fin pudo debutar con el primer equipo y hacerlo al lado de su padre, orgulloso por el chaval y satisfecho y feliz "por cumplir un sono", ya que una de las razones para estirar su espectacular trayectoria en el Iberia fue la posibilidad de compartir minutos con su vástago. "Dende que empezamos a coincidir nos adestramentos facíame gran ilusión poder xogar con Jorge algún partido xuntos; a pasada tempada tivemos o infortunio da lesión que tivo e a verdade é que unha das razóns de seguir outra tempada foi para poder xogar con el; o domingo por fin puidemos desfrutar xa dos primeiros minutos compartidos, aínda que espero que veña algún máis".

Cuando entraron Marcos y Jorge el partido estaba 2-0, algo que también favoreció la situación. "Jorge tiña os nervios lóxicos da estrea e eu outro tipo de nervios, pero tamén estaban aí, o bo é que o partido xa estaba case sentenciado e puidemos gozar do momento", explicó

Entre los 52 años que tiene Marcos, posiblemente el jugador de mayor edad de la Segunda Autonómica, y los 16 de Jorge median también muchas experiencias que el padre trata de poner al servicio del hijo. "Loxicamente doulle consellos ou axúdolle en todo o que poido e me pide, pero sobre todo incídolle na importancia de desfrutar a tope do fútbol e de todo o bo que rodea practicar este deporte, sobre todo cando che gusta. Tamén trato de que se dedique a xogar porque ten moito temperamento e ás veces iso faille perderse un pouco", asegura el capitán del Iberia, que cree que lo mejor que tiene su hijo es que siente también una gran pasión por jugar y hacerlo en el Iberia. "Dende moi noviño sempre estivo ligado ao club e iso penso que tamén influiu, pero o máis improtante é que lle gusta moito e non so xoghar, senón tamén adestrar, vive todo isto con moita intensidade".

Como jugadores, Marcos y Jorge son muy diferentes, empezando por su posición. El capitán blanquiazul jugó toda su carrera como mediocentro o central, mientras que su hijo se desenvuelve más bien pegado a la banda. "Non temos nada que ver no xogo, el é un extremo rapidito con bastante desequilibrio", dice.

Uno de los momentos en los que Jorge necesito más apoyo y consejo fue desde su lesión, aunque Marcos asegura que supo tener paciencia . "Seguiu a tope as pautas de rehabilitación que lle marcaron, tanto os médicos coma os fisios e os adestradores, o máis importante é que non xogara cansado para que non houbera un risco máis grave de recaída. Eu sempre lle poñía o exemplo de Oyarzábal, que tardou moito máis do habitual en recuperar o seu mellor nivel porque tal vez o apuraron demais para volver", señala.

Retirada

A sus 52 años, Marcos tiene asumido que la retirada está muy cercay que con casi toda seguridad llegará al final de la temporada. "Xa toca", señala, entre risas, sobre todo ahora que ya cumplió el sueño de jugar junto a su hijo.