Han pasado 37 años pero, en la memoria mariñana, aquellos días de enero de 1987 quedaron atrapados en el disco duro de los recuerdos inolvidables. Los días 13 y 14 de enero nevó como nunca en la Costa de Lugo. La nieve tiñó de blanco playas, carreteras, aceras y tejados. La estampa nunca se ha vuelto a repetir desde entonces.

Se dieron las condiciones adecuadas para que los copos de nieve cubrieran A Mariña. Se juntó una masa de aire muy frío de origen ártico con una borrasca que aportó las precipitaciones y, en consecuencia, la Costa quedó con una estampa muy poco habitual, según comenta Adrián Naray, metereólogo y creador de la página de Facebook O tempo en Foz.

Naray se pregunta si se podrían dar las circunstancias para que se produjera una nevada similar en la actualidad, y la respuesta es sí, si se cumplen unas condiciones atmosféricas parecidas a aquel enero de 1987. Y dice: "Aínda que poda parecer sorprendente, unha gran nevada en Foz non sería contraria ao cambio climático, senón todo o contrario". "Unhas das consecuencias do quencemento global é que está diminuindo a diferenza térmica entre o ecuador e os polos e isto provoca que sexa cada vez máis frecuente, que a corrente en chorro, en lugar de estar ríxida, orixine meandros (como os dun río)", señala y subraya que "en consecuencia, os fenómenos extremos serían cada vez máis habituais".

La ría de Ribadeo con nieve. FOTO MIGUEL

Naray recuerda como hace unos días comentó esta efeméride con otro compañero de profesión y señaló un dato importante con respecto a la temperatura. "Esos días, a unos 1.500 metros de altura, había -10ºC, algo que pasa muy pocas veces por aquí», dice Naray. "La semana pasada, con la nevada que hubo en O Fiouco, había -4ºC a esa misma altura", apunta.

Y cómo recuerdan aquella gran nevada los mariñanos que vivieron en primera persona esta gran nevada. "Yo estaba dando clase en el colegio de Xove", dice Chema Barcia, exalcalde de Burela, que vivía en este concello mariñano. "Recuerdo que durante esos días no hubo transporte escolar, creo que durante dos días, pero seguro que durante uno", comenta, y se suspendieron las clases, "no se podía circular por las carreteras".

Recuerdo que durante esos días no hubo transporte escolar, no se podía circular por las carreteras

Barcia rescata de su memoria como subió a Penas Agudas, junto con el pintor Juan Manuel Guerreiro, y a su hijo y un par de amigos de él. "Recuerdo a los niños jugando con la nieve y a Guerreiro sacando fotos con su cámara", explica Barcia. Y señala que "en Burela, lo que es la carretera general, Arcadio Pardiñas, estaba todo nevado", concluye el exregidor.

Juanel Ponte Forés, dibujante y que trabajó en Correos hasta que se jubiló, también recuerda la nevada: "La gente estaba encantada de la vida, salían a hacer muñecos por las calles», señala. «La gente no lo vivía como una catástrofe, sino como una alegría, porque tampoco recuerdo que hubiera habido ningún tipo de problema", subraya.

Y eso que Juanel repartía las cartas en moto. "Yo recuerdo andar con ella, porque aunque cubrió algo, en cuanto pasan coches tres veces se derretía la nieve", dice. "Sí tengo el recuerdo de ver el tejado de la iglesia de Foz blanco, y las playas; allí donde no pasaban coches, perduraba la nieve", dice.

Tengo el recuerdo de ver el tejado de la iglesia de Foz blanco y en las playas perduraba la nieve

Alfonso Otero Regal también recuerda aquellos días de enero de 1987, pero más que nieve a pie de playa él habla de "granizo". Aún así, recuerda que "fue espectacular ver toda la playa de Covas blanca", señala Regal, que por aquel entonces era corresponsal de El Progreso en Viveiro. Lo que si recuerda el artista es que "la Gañidoira estuvo cerrada durante algunos días, porque entonces no había depósitos de sal ni nada", explica, y también recuerda "ver a niños en la playa de Covas jugando con plásticos, que hacían de trineos", dice.

Foz nevado en enero de 1987. XESÚS DE BREOGÁN

En Ribadeo, otra de las personas que vivió en primera persona la gran nevada fue Miguel Díaz, de Foto Miguel. "A verdade é que me acordo perfectamente porque nunca volveu caer unha nevada que callara na ría. Eu dinme conta enseguida e saín facer fotos", explica el fotógrafo nonagenario.

Me acordo perfectamente porque nunca volveu caer unha nevada que callara na ría

Miguel recuerda como fue a la zona de la ría de Ribadeo para sacar fotos, unas imágenes que no pudo volver a hacer porque nunca nevó de esa manera en la villa ni en el resto de la Costa de Lugo ni durante este siglo ni en el último tramo del siglo XX. "Eu fun andando á zona da Aduana e pola parte da ría e fixen moitísimas fotos que quedaran estupendas e que xa non se puideron repetir nunca, por eso tiveron tanto éxito, porque nunca se vira a ría así nevada", señala el fotógrafo. "De todas formas, no tesón desaparecera a neve en dúas horas ou tres, porque non podía aguantar e escapaba da ría deseguido", concluye.