Cultura en lingua propia todo o ano

O CONCELLO DE Foz conmemora estes días a figura de Francisco Fernández del Riego, a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas. Sendo unha xornada como a de hoxe, 17 de maio, un día de reivindicación e celebración da lingua e aínda que durante todo o ano a maioría da programación cultural de Foz é na lingua galega, dende a área de Cultura, que dirixe a edil Inés López Couto, quíxose centrar estes días a programación na figura do galardoado.

Para iso, apostouse por unha programación especial aberta a todos os públicos. Para os máis pequenos ábrese a oportunidade de coñecer a Don Paco a través dos contos de Caxoto, co fin de que entendan mellor a súa obra e figura; así, mañá, ás seis e media da tarde, na Casa da Cultura, o coñecido contacontos mariñao Felipe Díaz, ‘Caxoto’, pasará por Foz para facerlles descubrir moitas cousas de forma divertida aos máis pequenos.

Esta actividade está organizada pola Biblioteca Pública Salgado Toimil, donde tamén se poderán atopar obras de Francisco Fernández del Riego, tanto os máis pequenos como para o resto de idades.

Unha actividade que vén completar o grande homenaxe que se lle rendeu ao intelectual galeguista o pasado sábado, coa fantástica colaboración da Banda de Música de Foz.

"A sala Bahía mostraba un magnífico aforo para desfrutar do concerto homenaxe que a banda ofreceu á figura deste laurentino", rememora a concelleira de Cultura de Foz, quen destacou que "coa colaboración de Pepe Peinó na declamación de versos e Felipe Sánchez e Margarita Gutiérrez á voz, a sala viaxou ao longo da vida do galeguista agora recoñecido polo seu enorme traballo a prol da fala. O concerto foi acompañado das lecturas de pasaxes da súa vida polos máis pequenos do conxunto, ofrecendo un todo que fixo as delicias do público asistente", asevera López Couto.

A responsable de Cultura de Foz quixo agradecer publicamente "o traballo da banda e do seu director, o tamén laurentino Pablo Peláez, por facer sempre da música o mellor acompañamento para as nosas letras. Tamén a Felipe Sánchez, por darlle voz ás letras no día a día da banda, sempre en estreita colaboración coa Escola de Música Arcadio Mon".

Diversidade

A actividade cultural é continua e variada durante todo o ano en Foz e non se cinxe só á vila, senón que son diversas as actividades que se achegan ás parroquias con diversas disciplinas artísticas.

Con todo, é o teatro unha das preferidas en Foz. Un concello que pode presumir de contar con grupos afeccionados en case que todas as parroquias, o que axuda a fomentar as relacións sociais, evitar o illamento e encher de vida aos edificios que están no rural.

Nese senso, e apostando porque existan espazos culturais adecuados para levar a cabo estas actividades, o Concello de Foz colaborou coa Asociación de teatro A Adala de Fazouro e coa asociación de veciños da parroquia para mellorar a antiga escola. Con medios propios e un pequeno contrato para adquisición e colocación de cortinas, "habilitouse un espazo escénico novo, pintando e mellorando o entarimado existente, dotándoo de escaleiras e dun telón e caixa negra novos. Así como un espazo cerrado ao lado para uso de camerino para os actores", comenta o alcalde, Fran Cajoto.

"Quédanos traballo por facer para seguir mellorando o espazo, así coma noutras escolas ou locais con uso por parte dos veciños ou que queren ser usadas coma esta, e que temos que mellorar con pequenas rehabilitacións ou dotándoas de novo mobiliario. É un compromiso que temos coas parroquias", finaliza Inés López Couto.