Cultura impulsa una nueva campaña arqueológica en el galeón de la ría de Ribadeo

La Consellería de Cultura destinará 23.000 euros a una nueva campaña de intervención integral en el galeón de la ría de Ribadeo, conocido como San Giacomo dei Galizia. Será una intervención a lo largo de tres semanas en la que participará un equipo técnico internacional, con la colaboración de la Armada y que se centrará en el costado de babor con para obtener una visión transversal y avanzar en el conocimiento de la arquitectura naval de la Corona España y de los grandes buques militares del siglo XVI.

"O pecio do San Giacomo é un dos grandes xacementos localizados até o momento da súa época e, estes últimos anos, está a aportar unha importante información arqueolóxica sobre a construción naval da Coroa. Neste sentido, cómpre lembrar que foron moi poucas as ocasións nas que se puideron estudar embarcacións españolas da época, e nunca no estado de conservación e da categoría do buque que nos ocupa", resaltan desde la Xunta de Galicia.

"Comprender este proceso -añaden-, é de capital transcendencia no estudo da historia naval mundial, pois será a partir dos avances na arquitectura naval hispano-portuguesa do século XVI cando se produza a expansión marítima europea, que permitiu a este continente exercer un dominio neste eido durante séculos".

"O equipo técnico que participa nesta campaña confórmano profesores universitarios e investigadores de prestixiosas institucións científicas internacionais como o CSIC, a Universidad de Valencia, a University of Texas, a University of Wales Trinity Saint David e a Newport Ship que contan cunha dilatada experiencia na xestión e dirección de proxectos de arqueoloxía subacuática ao longo de todo o continente europeo e americano. Cóntase, asemade, coa achega da Armada Española, que en todo momento se amosou disposta a colaborar nesta actividade científica", añaden.

Las campañas del 2018 y 2019 financiadas por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade consistiron en la "realización de sondaxes arqueolóxicas para caracterizar o pecio, concluíndose a existencia dunha grande cantidade de madeira estrutural cun estrato arqueoloxicamente fértil e que conserva, no seu interior, numerosos elementos de interese patrimonial e cuxa potencia se estima moi importante". Se recuperaron numerosos objetos y se georreferenció un pecio próximo, situado al noroteste del galeón.