Cultura destinó 360.000 euros a obras de mejora en la iglesia de Lourenzá

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado del obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, y la alcaldesa laurentina, Rocío López, visitó el resultado de las obras de rehabilitación de la iglesia del monasterio de San Salvador de Lourenzá en las que la consellería invirtió más de 360.000 euros con los que se solucionaron diversos problemas de conservación importantes en el templo.

Román Rodríguez reseñó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la recuperación del patrimonio artístico y cultural, "que se traduce nun aumento do 14% nos orzamentos de 2023 para este fin. O noso obxectivo é conservar bens tan senlleiros coma este para que poidan gozar deles non só a presente xeración, senón tamén as próximas", afirmó.

El conselleiro recordó, además, "que o mosteiro de San Salvador de Lourenzá é un valioso elemento no Camiño do Norte, polo que constitúe un importante atractivo dinamizador para os visitantes que chegan á zona".

Las actuaciones tuvieron como objeto el cambio y reparación de partes de la cubierta que se encontraban muy dañadas "así como da lanterna situada sobre a cúpula do cruceiro. Así mesmo, reparáronse as humidades que presentaban tanto as revocaduras das bóvedas como as naves laterais e as partes baixas dos muros do triforio. A maiores, renovouse por completo a instalación eléctrica da igrexa e mudáronse parte das luminarias existentes".

El conselleiro también hizo un repaso por la trascendencia histórica de este Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1974. Recordó que "foi fundado polo Conde Osorio Gutiérrez, coñecido como o Conde Santo, a finais do século I. Chegou ao seu maior apoxeo nos séculos XVII e XVIII, cando se substituíu completamente o primitivo mosteiro medieval, do que quedan apenas restos como unha lauda ou lápida sepulcral do século XII e unha ara, posiblemente do século X".

Sobre el actual, indicó que fue construido en granito de Burela con unas obras iniciadas en 1735 "con trazas de Fray Juan Vázquez de Samos, modificadas por Fernando de Casas y Novoa, autor da monumental fachada do Obradoiro. A fachada da igrexa responde aos ideais da arquitectura de Casas e pode considerarse como precedente da do Obradoiro".