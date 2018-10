Diez detenidos en dos operaciones contra el tráfico de drogas en A Mariña

La Guardia Civil da por finalizadas las operaciones Boomer y May contra el tráfico de drogas en la comarca de A Mariña con la eliminación de ocho puntos de venta de sustancias estupefacientes en la costa de Lugo, la detención de diez personas y la imputación en calidad de investigados de otras cuatro.



En el marco de ambas operaciones, según informó el instituto armado en un comunicado, quedaron esclarecidos cuatro delitos de tráfico de drogas y fueron intervenidas 6 dosis de heroína, 423 gramos de cocaína, 4 gramos de cannabis, 349 gramos de hachís, 13 botes de 'poppers' y 12.000 euros en efectivo.



La operación May se puso en marcha en octubre del pasado año, tras tener conocimiento la Guardia Civil de un posible punto de venta de droga en la localidad de Ribadeo.



Tras meses de investigación, fueron detenidas en marzo de este año dos personas que supuestamente se dedicaban a la venta de heroína, cocaína y marihuana en dos puntos ubicados en Ribadeo.



La documentación incautada en la operación May y las investigaciones desarrolladas por los agentes de la Guardia Civil permitieron la puesta en marcha de la operación Boomer, cuyo primer resultado fue la detención en julio de una persona que supuestamente actuaba como proveedora de cocaína para los vendedores que operaban en la zona de Ribadeo.



El 22 de agosto se realizó un registro en Meaño (Pontevedra), en un domicilio que supuestamente era el punto de partida de parte de la marihuana que se vendía en Ribadeo y se practicó la detención de una de las inquilinas de ese inmueble, que intentó darse a la fuga con 10.500 euros en efectivo.



La Guardia Civil continuó con la investigación y, finalmente, el pasado 22 de octubre imputó como investigado a un vecino de Foz, de 31 años, como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.



Las personas detenidas e investigadas ya han sido puestas a disposición de la Justicia.