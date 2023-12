La cuesta llega en plena Navidad

La inflación y el retraso en las compras de comida para las fiestas navideñas están elevando de manera considerable los precios de los productos cárnicos y también del pescado y los mariscos. Tanto en un caso como en otro, algunos manjares ibéricos y los mariscos más codiciados resultan inalcanzables para el poder adquisitivo de un ciudadano con un salario medio. Quienes adquieren esas ambrosías suelen hacerlo como obsequio o para tener algún detalle por compromiso, aunque también hay excepciones que confirman la regla, según los vendedores.

Enrique Pérez Pedre, de la Carnicería Enrique de Burela, constata que "a xente esperou a última hora para comprar e os prezos están que arden, subiu moito todo. Agora xa é difícil que che sirvan produto se non tes surtido, porque o piden en todos lados e está fóra de madre". Con todo, la clientela realiza compras similares a las de años anteriores, porque "ao final a comida hai que facela, aínda que esperes ao último momento".

El cordero y las carrilleras son las carnes más demandadas y el bacalao es muy utilizado por estas fechas en recetas típicas

Este año el rey entre las carnes es el cordero, pero también las carrilleras tienen mucha demanda. Los mariñanos acotumbran a solicitar cuartos o mitades de cordero, los menos piden uno entero. El kilo sale a 18,95 euros. "Hai quen o piden para enviar á panadería, xa adobado, igual que os lacóns, que tamén se siguen encargando bastante", señala. En cuanto a las carrilleras, el kilo se paga a 20 euros, "e non as pidas ibéricas", recalca.

El carnicero constata que en las reuniones familiares se junta ahora menos cantidad de gente. En el caso de Burela, muchos vecinos se desplazan fuera, dado que aunque trabajen en el hospital o en Alcoa, una parte proceden de fuera del municipio, hay residentes de Lugo, Asturias o Valladolid. "Este ano coincidiu ben, porque son días seguidos ao pé da fin de semana".

La carne mechada o en rollo son otras opciones socorridas para las fiestas. "O rollo non aconsello asalo na panadería, pero os lacóns si. A agulla ou o costillar de cocho tamén saen ricos asados no forno. A xente pide moito preparado para facer na casa". Pérez reconoce que cobran igual el producto elaborado o sin esa preparación, "porque os clientes son os de sempre e hai que mimalos un pouco, non podes andar xogando como as grandes superficies. Os elaborados entreteñen, pero nós preferimos esperar ao último momento", explica.

El rollo relleno de ternera sale a 12,95 euros el kilo; el cerdo, con jamón serrano, sale a 6,95 y el de pollo campero o cabrito cuesta a 23,95 euros, mientras que el de lacón está a 5,95. Este año no hubo demanda de pavos o pavitas, solo algún muslo, según explica Pérez, que recalca que en su establecimiento el cordero es 100% castellano. "Tamén teño algún cochinillo de Segovia, duns 4,5 quilos".

DEL MAR. También los precios de los pescados y mariscos están en máximos. El gerente de Peixes Grallal en Covas, José Luis Chaves, indica que los pedidos ya comenzaron y aumentan a medida que se aproximan las fechas más señaladas. Para facilitar la recogida abren el domingo 24 por la mañana. El pescadero constata que "o marisco está caro pola escaseza, sobre todo hai pouco bivalvo, nótase na ameixa o berberecho e o centolo". "É a lei da oferta e a demanda, os prezos son altos. A ameixa está uns tres euros máis cara que o ano pasado, o centolo subiu entre cinco e seis euros con respecto a como estaba o ano pasado polas mesmas datas", explica.

El kilo de almeja japónica está entre 23 y 27 euros, según el tamaño; la babosa sale a 40 y la fina, a 50 euros. Mientras, el centollo va de 20 a 40. El santiaguiño, escaso y preciado, oscila entre 200 y 300 euros el kilo, el camarón está entre 100 y 150, y el percebe va de 30 a 250. Los tres últimos suelen utilizarse para obsequiar más que para consumo propio.

La merluza de volanta está a ocho euros frente a los diez de la del pincho. "A evolución dependerá da que haxa, pero xa non variará moito, porque tamén volven para pasar as festas na casa".

El bacalao salado, muy demandado al formar parte de recetas tradicionales en la costa, está a 20 euros el kilo, mientras que la lubina se mueve entre 25 y 30, el rape oscila entre 15 y 19.

Chaves constata que las compras son un poco inferiores a las de otros años por la carestía y la inflación. Entre los pocos productos más económicos que el ejercicio anterior están los langostinos, un euro más baratos. En su establecimiento se pueden encontrar entre 8 y 13 euros.