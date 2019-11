El cuerpo de la mujer que fue asesinada en Foz podría ser repatriado este jueves

A falta de un trámite en el Consulado que la funeraria Garrido de Quiroga prevé ultimar este martes en el negociado de Brasil en A Coruña, todas las gestiones están ya lista para poder repatriar el cuerpo de Minaene Franco –la mujer que apareció asesinada en su casa de Foz el pasado 4 de noviembre– hasta su localidad natal, en el país brasileño. El viaje podría ser este mismo jueves, según aseveran fuentes de la propia funeraria, a la espera de la decisión de la familia, que aún está a la espera de conseguir todo el dinero necesario.

El cadáver de la mujer viajará por carretera hasta Madrid, en cuyo aeropuerto será embarcado en un vuelo regular hasta Brasilia, que es además la ciudad grande más próxima a la localidad natal de la fallecida, en Gurupi, en la región de Tocatins, un trayecto que también hará por carretera, aunque en este caso ya sin mediación de la funeraria.

La escogida por la familia para el traslado del cuerpo en una funeraria de Quiroga, Garrido, encargada para la zona sur de la provincia de los traslados, al igual que es en la comarca Morán, donde fue trasladado en primera instancia el cuerpo tras realizarla la autopsia en el Imelga.

Hasta Mondoñedo se desplazaron desde Quiroga para hacerse cargo del mismo, al ser la escogida por dos de las hermanas de la fallecida para la repatriación, que se desplazaron desde Brasil para hacerse cargo del cadáver de su hermana, presuntamente asesinada por su propio hijo, un joven de 17 años de edad, ya que el cuerpo solo podía ser entregado a un familiar directo y, aunque tuvieron ofrecimientos de una sepultura en Foz, la familia siempre fue partidaria de llevarse el cuerpo.

GESTIONES. Un viaje para el que ya sabían que eran necesario al menos diez días de papeleo, pues son varios los trámites, tanto ante el consulado del país de destino, en este caso Brasil, como ante el de origen, por la necesidad de expedir certificados tanto en Sanidad Exterior como Interior.

"Son muchos documentos y si no tienes uno no puedes pedir el siguiente", explican desde la funeraria, donde ya han tenido que hacer frente a varias repatriaciones. En este caso, además, fueron necesarios trámites en el juzgado de paz de Foz, localidad en la que residía la fallecida, y en el de Viveiro, lo que dificulta los trámites, "aunque por fortuna las administraciones ya no son lo que era y se esfuerzan por facilitarte el trabajo y en Viveiro son encantadores", cuenta el responsable de la funeraria.

Para costear el traslado de Mina, que llevaba dos años viviendo en Foz, se abrieron sendas cuentas para poder sufragar el coste, una online en su país de origen y otra en una cuenta bancaria en una entidad focense, en Abanca, bajo el epígrafe Cuenta Solidaria Mina.

Una mujer con la que se ha volcado la comunidad brasileña en Foz, la localidad que escogió para vivir hace dos años y en la que buscaba labrarse un futuro mejor, para lo que estudiaba el Ciclo Superior de Cociña en el IES de Foz, donde el curso anterior su hijo terminó la secundaria en la modalidad de nocturno.

Su hijo espera ahora en un centro de menores fuera de la provincia, pues no existe en Lugo ninguno en régimen cerrado, que llegue la hora del juicio, en el que se sabrá si es o no culpable del asesinato de su madre, que falleció por heridas de arma blanca.