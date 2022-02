El cuerpo masculino, como arte en un libro

El fotógrafo natural de Xove Lázaro Louzao acaba de publicar su primer libro de fotografía, Palpar a pel, que recopila una selección de sus trabajos sobre desnudo masculino desde 2009 hasta la actualidad. Son un total de 226 imágenes las que componen esta publicación, que está disponible en la tienda online de Libros Lar y que el autor presentará en los próximos días en librerías de Barcelona o Bilbao.

El libro cuenta con un prólogo del artista de performance Abel Azcona y epílogo del colectivo Los Picoletos. En sus fotografías buscó representar "a diversidade de corpos, romper co canon de beleza típico e amosar que hai beleza en moitos corpos e de moitas formas, cun tratamento do desnudo bastante naturista, porque as fotos están feitas en estudio pero non moi retocadas, só a corrección do contraste", explica el autor, que también quiso "reflectir parte da personalidade" de los modelos, todos amateurs. "Non me apetecía traballar con modelos profesionais, buscaba esa diversidade de corpos e a maioría son amigos, coñecidos e tamén os protagonistas da miña película", dice sobre Nove de novembro, el primer cortometraje de temática LGTBI rodado en gallego y por el que recibió el premio del público en la Semana de Cine de Autor de Lugo.

Lázaro Louzao inicia ahora una pequeña gira de presentación de Palpar a pel, empezando en la librería Antinous de Barcelona y en la librería Anti de Bilbao. También expondrá fotografías del volumen y trabajos posteriores en Barcelona y A Coruña.