"Las posturas siguen distantes, creemos que la venta no es muy probable porque las distancias siguen siendo muy amplias". Así se pronunciaban este lunes fuentes de Alcoa a falta de seis días para que concluya el plazo acordado para la negociación de la venta de la fábrica de Aluminio a la compañía británica GFG Alliance, que finaliza este domingo, por lo que el lunes el comité podría volver a tener sobre la mesa la pesada losa de un Ere o Erte. Sin embargo, los representantes de los trabajadores avanzan que no cederán y que "la única opción es la venta".

El comité realizó este lunes un pleno extraordinario tras el cual su presidente, José Antonio Zan, afirmó que su posición "sigue siendo la misma que antes del 4 de agosto, no aceptar nada que tenga que ver con la parada de las cubas y con los despidos".

Sobre la negociación, el comité no tiene más noticias tras la última mesa multilateral: "Sabemos que están negociando al más alto nivel y esperamos que el Gobierno dé el último paso hacia adelante y obligue a Alcoa a ceder en la venta", comenta. Industria habría mediado con la presentación de propuestas tanto a Alcoa como a GFG para tratar de ayudar a consumar la operación.

Mientras tanto, el comité continúa con movilizaciones sorpresa y también tiene convocada para este domingo una andaina familiar en Xove, con salida a las once de la mañana del apeadero de Feve y finalización a las doce en la Praza do Concello. Ruegan a los asistentes que lleven mascarilla y respeten la distancia social de dos metros. "Es la última manifestación para dar el do de pecho por parte de A Mariña y decirle a Alcoa que venda de una vez y deje de perjudicar a toda la comarca", reseña Zan.

Por su parte desde Alcoa apuntan que la última oferta de GFG no difería demasiado de sus pretensiones anteriores. "Continúa pidiendo condiciones de mercado que no son realistas o están fuera del acuerdo con los representantes de los trabajadores, como derechos sobre la planta de Alúmina", recuerdan, y reclama a Alcoa que aporte unos 170 millones.

Sobre una hipotética ampliación del plazo, nada a la vista. "Lo acordado es que el domingo es el último día para que haya un acuerdo de venta y, si no lo hay, el 28 sería para negociar las condiciones de un plan social, incluyendo un Ere o Erte", apuntan.