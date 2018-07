Cuenta atrás para el Resurrection: estás son las novedades de esta edición

Uno de los escenarios más grandes de Europa, nueva e impactante decoración, más y mejores baños o una moneda oficial distinta son algunas de las novedades de la próxima edición del Resurrection Fest, para la que ya solo faltan tres días.

El campo de Lavandeiras volverá a recibir a miles de personas del próximo miércoles al sábado en un recinto con igual aforo que el año pasado pero que ganará en decoración con tres nuevas esculturas que se sumarán a las que ya había. Una de las mayores preocupaciones de la organización es hacer que los asistentes estén cómodos y por eso este año también mejorarán los baños, que serán "dunha calidade moito máis alta", según avanza el director, Iván Méndez.

El recinto repite el formato de cuatro escenarios y el principal será similar en apariencia al del año pasado, aunque con una superficie de trabajo mayor para albergar a tres grupos grandes como son KISS, Scorpions y Ghost, especialmente el primero, que trae hasta diez tráilers de material y que ofrecerá "un gran espectáculo" con toda su artillería. Este escenario, asegura Méndez, "é un dos máis grandes de Europa".

El Resu también estrena moneda y los Tokens son sustituidos por Tuents by Tuenti. Actualmente tienen en marcha una promoción de compra anticipada de 55 euros en Tuents por 50 euros o 120 euros en Tuents a 100 euros.

Por otro lado, el viernes llegaron los primeros asistentes que intentaron acampar en el parque de Covas, donde no se puede hasta este domingo. Según dijo la Policía Local, traían unas 8 tiendas y se fueron mientras tanto para el cámping.

CONCIERTOS EL MARTES. Cornelius organiza el martes en la Praciña los conciertos Pre-Resu gratuitos, a las nueve y media con Chris Masuak and The Viveiro Wive Riders y Back in Town.