Cubelas está para comérsela

La asociación de vecinos San Vicente de Cubelas tiene otra directiva y sus nuevos impulsores no se andan con chiquitas. Su carta de presentación va a ser este sábado con una actividad de lo más original: la primera comida de productos de huerta y ganadería del rural de Ribadeo. Se va a hacer en el pabellón de deportes de la parroquia ribadense, aunque las fabas que componen el primer plato del menú serán de Lourenzá. Eso sí, el resto de productos que completan el plato mantendrán ese origen: el ribadense.

Ahora mismo tres personas están al frente de la asociación. Son Blas Villarino como presidente, Nataly Balsa como secretaria y Daniel López que hace de tesorero. Entre los tres impulsaron este proyecto que su presidente recuerda que se les ocurrió "cando vimos que o rural do interior de Ribadeo estaba un pouco de capa caída, iso a pesar de que sabemos que temos moito que ofrecer como se ve por exemplo no Mercado dos Domingos e pensamos que se podía facer unha actividade para que a xente vise o que ten ó lado da casa".

Con esa premisa comenzaron a trabajar en la organización de esta singular comida. Blas Villarino explica que "collemos as fabas de Lourenzá e despois tenreira de Vilaselán e faremos as salsas con pementos ou zenorias da zona e ensaladas con tomates dos nosos hortos. Penso que imos ofrecer un menú estupendo sen ter que saírnos fóra para nada. Queremos, sobre todo, demostrar a calidade dos nosos produtos, do que temos que ofrecer".

Una vez puestos manos a la obra, y como suele pasar, se empezaron a encontrar con algunos problemas. Uno de ellos, quién iba a cocinar para tanta gente, porque su cálculo inicial es partir de 280 comensales en la comida a los que sumar él ágape para tapas que también ofrecerán a quien se pase a tomarse algo antes y, a mayores, los que estando allí opten por quedarse a comer.

"Ao final atopamos a Carmen, da Posada de San Blas, que é unha excelente cociñeira o coa que chegamos a un acordo porque ademais están especializados en traballar na cociña deste tipo de comida tradicional e para cantidades de xente importante", indica Villarino para relatar cómo finalmente consiguieron superar ese escollo con el que se toparon.

Además de comer dice que enseguida tuvieron muy claro que querían complementar todo eso con una serie de ofertas que abarcasen a todas las edades y por eso "tiramos de enxeño, porque non tiñamos moitos cartos para investir" y por eso "primeiro teremos tocando un cuarteto tradicional e logo un dúo que vai facer pasodobres e temas de estilos parecidos un pouco para a xente máis maior. Durante a tarde imos ter uns animadores para que os nenos poidan estar entretidos e logo, xa a partires das nove e media da noite, iremos cunha festa con música pop e rock para a xente nova". Es consciente de que "teremos fallos, seguro, porque é a primeira vez, pero esperamos que nos saiban perdoar".

Esperan empezar a la una con misa en la iglesia de Cubelas, procesión y luego un momento para tomar algo antes de sentarse a comer hacia las tres de la tarde.