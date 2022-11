"En la cuarentena me dio la vida, le faltaba hablar"

Axel hizo tres años en octubre. Su dueño, Abraham Basanta Timiraos, comenta que casi se lo regalaron. "Era de un ganadero que se quería deshacer de ellos y lo cogí porque de pequeño veía las competiciones de agility, me llamaban mucho la atención y ahora lo entreno para competir. Al principio lo hice por mi cuenta y después me uní a un club de Lugo, el Canedupo".

El joven celeirense, que le hizo el reconocimiento de raza a este perro, considera que la competición "más que cara, es difícil; el agility se está dando a conocer más ahora, empieza a haber más sitios donde puedes entrenar. Espero participar a finales de este año o principios del próximo", señala. "Tengo que hablar con el club y mirar cuál es la prueba que me viene mejor, ellos tramitan la ficha para anotarse".

Para competir cuenta con licencia y un seguro por si le sucede algo al perro o a él. Abraham aspira a empezar en grado uno, lo que significa que su perro sabe superar todos los obstáculos y deberá hacerlo por el orden que indique el juez a las señales de su dueño. "Requiere atención del perro y destreza del guía, porque si no lo haces bien no entiende lo que le estás pidiendo. Pueden participar de varias razas y las pruebas se dividen en categorías por tamaños", explica.

Axel es de tamaño mediano y pesa 19 kilos, un peso que su dueño trata de que mantenga para que pueda hacer ejercicio, ya que de lo contrario puede lesionarse. "Es como cualquier deportista, entrena dos veces a la semana en el club y por mi cuenta es raro el día que no bajemos al parque y hagamos cualquier cosa para seguir mejorando, me encanta ver cómo disfruta. Mi idea es seguir formándome y crear mi propio club para dar a conocer el agility en A Mariña".

Abraham destaca que tener este perro, aunque solo sea como compañía, "es una maravilla". Lamenta que al poco de tenerlo comenzase la cuarentena, ya que "perdió la etapa de socializar, pero a mi me dio la vida, era la única compañía que tenía en aquel momento, le falta hablar. Es el hecho de que está en el piso, aunque no te haga mucho caso, no estás solo. Es cariñoso cinco minutos y después pasa de ti, no se aguanta mucho en el ‘colo’ ni nada. Si me levanto del sofá viene detrás a ver que hago, adónde voy", relata.