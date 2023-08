Cuarenta años del primer partido internacional de baloncesto en A Mariña

Mientras el Breogán disputaba un encuentro amistoso contra el Porto en Ribadeo organizado de una forma más o menos plácida y, en todo caso, encauzada por unas tramitaciones bastante claras, en la localidad de Foz se conmemoran los cuarenta años del que fue el primer partido internacional de baloncesto que se disputó en la comarca mariñana. Un auténtico hito al que el Celtas de Foz accedió casi de carambola, pero con una enorme carga de trabajo encima. Era la que facilitaba un partido de campanillas para 1983: el OAR Ferrol que iba a estrenar la ACB recién creada se enfrentaba al San Marino All Star.

Uno de los protagonistas de aquello fue Antón Niñe, quien explica qué era el San Marino All Star: "Era un grupo de xogadores norteamericanos que facían no verán una xira por España xogando contra outros equipos para mostrarse e que os fichasen, porque daquela non era como agora e non era tan sinxelo ver xogadores".

Para conseguirlo recuerda que les ayudó mucho el entonces presidente del OAR, Juan Fernández, que les hizo la propuesta "porque tiña coñecidos en Foz. Eles viñan de xogar de Gijón e como á volta pasaban por aquí, xurdíu a opción de xogar contra o San Marino, e implicouse e axudounos a conseguir sacar o partido adiante".

Pero eran otros tiempos. Foz no tenía ni tan siquiera un pabellón de deportes cerrado, y tardaría aún años en tenerlo, así que fue necesario jugar en el patio del colegio Martínez Otero, que arrastraba una enorme tradición de baloncesto. Cuenta Antón Niñe que nada más ver la pista "algúns dos americanos dixeron que non querían xogar porque tiñan medo a lesionarse porque pensaban que lles podía perxudicar o piso que había. Pero veu Juan Fernández e dixo que non nos preocupásemos por nada, que xogarían seguro". Y así fue, porque el propio Fernández les dejó muy claro que o cumplían ese compromiso o dos días después no jugarían un triangular que tenían programado para disputar en A Coruña.

Varios ídolos en acción

Así que fue un día para ver a auténticos ídolos en acción como Jimmy Allen, al que entrenaba un ‘coach’ que se convertiría en legendario: Tim Shea. También estaban Saldaña o Manolito Aller, al que estos días se le puede ver como ayudante de Sergio Scariolo en los partidos del Mundial.

Para conseguir sacar todo esto adelante Antón Niñe y el resto de organizadores lo tuvieron complicado. El día 9 de agosto contactaron con ellos porque era imprescindible que al día siguiente solucionasen un problema en la Federación "porque era un partido internacional, así que xa nos ves a todos arrancando para Lugo ó día seguinte, que era o San Lorenzo, día grande en Foz, para facer os trámites». A cambio, eso sí, dice que «saíu todo moi ben e foi un cheo absoluto".

Juan Fernández también les echó una mano en lo económico "porque o partido costaba 100.000 pesetas, pero nós plantexámolo como un encontro para recadar fondos para o asilo de Foz, así que como era para iso, rebaixounos 10.000 pesetas. Que para aquela época eran moitos cartos". Para conseguir sacar el partido adelante, que se acabaría disputando el día 19 de agosto de 1983, fue necesaria la implicación de una gran cantidad de gente, además de la gran generosidad de la gente del Martínez Otero que aportaba las instalaciones. Pero no solo ellos, porque hubo que tirar de muchos más favores.

Antón Niñe recuerda, por ejemplo, que fue necesario acudir a hablar con los responsables del colegio del Pilar "porque os xogadores querían botar unha sesta para descansar, e iso era un problema porque había que buscarlles onde, así que como eles eran naquel momento un internado, pero estaba baleiro ó ser agosto, deixáronnolo e os xogadores foron alí descansar".

También hubo que pensar qué hacer en el descanso y cómo amenizarlo "e para iso o que fixemos foi pedirlles colaboración a O Arco da Vella, de San Miguel de Reinante, que foron actuar tamén aquel día". Entre las anécdotas de aquel día que recuerda Antón Niñe se encuentra la de las duchas. Eran las de un colegio, el Martínez Otero, y los jugadores no cabían en ellas porque estaban demasiado bajas, así que se vieron obligados a ir a ducharse al asilo, donde cabían sobradamente porque precisamente estaban adaptadas a ser utilizadas por mayores con necesidades especiales.