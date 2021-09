Cuando el verano continúa en septiembre

Cerca de mediados de septiembre pocos se acuerdan ya de las vacaciones, pero muchos aún las están disfrutando. Son los que eligieron el último mes del verano, que ofrece no pocas posibilidades y ventajas, también en A Mariña, para disfrutar de unos días de descanso sin aglomeraciones, con buen tiempo, temperaturas suaves y precios más económicos. Los hoteles de la comarca confirman que la ocupación este mes, aunque inferior a la de agosto, se mantiene en unos índices aceptables para ponerle fin a un verano, sobre todo a un agosto, que batió récords de visitantes. Eso sí, el perfil del turista cambia y se mezcla ya con aquellos que viajan por trabajo.

El director del Parador de Ribadeo, Antonio Graña, reconoce que septiembre cuenta con un «bo volume» de reservas en el establecimiento, por encima del 80%. "Podemos dicir que estamos nuns niveis de ocupación dun setembro previo á pandemia», reconoce, aunque matiza que es un mes diferente a agosto: O turista de setembro aínda segue sendo vacacional, pero tamén chega moita xente por negocios e as familias, se chega algunha, é nas fins de semana". "O tempo na Mariña acostuma a ser bo en setembro e aínda que os días xa sexan máis curtos, é algo que anima á xente a seguir vindo", indica Graña.

La tendencia de ocupación también se nota en Barreiros. Tamara Rubiños, del hotel Rías Altas, asegura que está siendo un mes muy bueno, aunque las reservas se van haciendo con menos antelación. "Vanse ocupando as habitacións máis sobre a marcha, pero os primeiros días mantivemos a tendencia de agosto e estivemos practicamente completos", indica. Rubiños corrobora esa convivencia entre el turista de vacaciones y el viajero por trabajo en los hoteles mariñanos: "Neste mes familias xa apenas hai e o que abunda son as parellas e tamén a xente que vén por motivos de traballo".

Pero la diferencia del turista de septiembre no solo se nota en el perfil sino en el gasto que realiza y en cómo disfruta sus estancias. Según indica Rubiños el gasto por persona acostumbra a ser más alto en la mayoría de los casos y apuesta por el descanso por encima de hacer planes. "É certo que agosto é máis frenético, porque a xente quere ver todo e facer de todo, pero os visitantes que se achegan en setembro priman a tranquilidade e descansar", indica Rubiños.

La preferencia por el descanso también la apunta Alejandro Balseiro, del Urban vivariense, que subraya que "o turista do verán sempre é máis activo que o que chega agora en setembro, que vén máis para relaxarse e buscando a tranquilidade". Balseiro también reconoce que septiembre es un mes de reservas sobre la marcha. Y es que no es un mes de mucha planificación previa sino de escapadas de última hora. "As reservas sobre a data son unha constante, aínda que tamén se nota cada vez máis no verán", indica este hostelero.

GRUPOS. En el caso del también vivariense Las Sirenas apuntan a que septiembre es un buen mes para conocer la comarca. En este establecimiento los grupos organizados son habituales estos días: "Este mes mantenemos la ocupación con los grupos organizados que contratamos a través de operadores", explica el director del establecimiento José Manuel Pereira, que también apunta la convivencia entre el turismo vacaciones y el de trabajo como algo que empieza a ser habitual este mes. "Septiembre es un mes de transición con la temporada baja, por lo que las tarifas son más bajas y las estancias también son más cortas", explica Pereira.

En el Palacio de Cristal de Burela notan que las estancias de este mes son de fin de semana, principalmente cuando el hotel está al 100%. Chus Rivas indica que "entre semana podemos estar nun 80% de ocupación, pero xa non é só turista vacacións, senón tamén xente que vén por traballo".

En el Oca Playa de Foz la diferencia de septiembre con agosto, un mes en el que la localidad albergó a mucha gente, es algo más acusada: "El verano ha sido bueno con estancias largas de turismo nacional y rondando el 90% de ocupación", explican desde el establecimiento, aunque en septiembre las cifras que se barajan están en una media del 55%. "Las reservas son muy susceptibles de variar", indican desde el hotel, "está habiendo continuamente cancelaciones y alguna nueva reserva, que va llegando a cuentagotas".

FIDELIDAD. El director Las Sirenas asegura que el visitante de A Mariña acostumbra a repetir. "El cliente que viene a A Mariña siempre repite y este verano vino mucha gente que no conocía la zona, algo positivo porque con el alto nivel de repetición, las nuevas visitas implican que aumentará el porcentaje de visitantes", indica Pereira, que subraya que "cuanto más se conozca la zona, más se alargará también la temporada de verano".

Precisamente con respecto a la cantidad de visitantes que llegan a la comarca y sus estancias, Tamara Rubiños del hotel Rías Altas, indica que "este verán tivemos a sensación de que durou máis porque o verán pasado a partir do día 15 de agosto xa baixou o volume de traballo, pero este ano era o día 31 e seguíamos traballando igual". En este sentido, Rubiños también apunta a que las infraestructuras hoteleras de la comarca se quedan cortas para el volumen de visitantes que se concentra. "O aforo limitado tamén se notou neste caso, sobre todo, nos servizos de restauración", apunta.

Planes. El turista de septiembre busca la tranquilidad que ofrece la comarca por encima de cualquier otro plan, una característica que también disfruta la gente que llega en verano y que aprecia. "Unha das cousas que máis aprecian os turistas que se achegan á zona é a tranquilidade e que as temperaturas non sexan tan elevadas como noutros sitios, ademais das paisaxes e das praias", indica desde la oficina de turismo de Burela Iria Pita.

El sol y la playa no son los principales atractivos de la comarca y tampoco es lo que busca la gente que la visita. Este verano con muchos días nublados y con unas temperaturas muy suaves, esta zona se convirtió en un oasis buscado por muchos para escapar de las excesivas temperaturas de otras zonas de España. "A xente agradece o tempo que temos aquí", indicó Iria Sánchez, de la oficina de turismo de Foz. La misma idea la corrobora Sofía López, desde Barreiros: "Están encantados con este tempo".

El clima de A Mariña acostumbra a regalar un septiembre de temperaturas suaves que convierte la zona en el lugar idóneo para desarrollar uno de los planes más buscados, el senderismo. "As rutas de sendeirismo son a actividade pola que máis preguntan", indica Sofía López, De hecho fue una de las actividades estrella este verano y, sobre todo, las rutas más desconocidas. "Este verán a xente evitou aglomeracións e preguntounos moito polas rutas de sendeirismo que temos habilitadas, máis aló da senda verde do antigo tren mineiro que está máis ateigada", explicó Carlos Morado, de la oficina de turismo de A Pontenova. Confirmando la tendencia del senderismo, las rutas geológicas en Burela y en Ribadeo tuvieron mucho éxito y es una actividad que aún se puede realizar en septiembre. "As rutas de sendeirismo foi o máis demandado durante o verán", indica Ramona Baltar desde la oficina de turismo de San Cibrao, donde entregaban planos a los visitantes para que pudieran hacer las rutas sin problema.

La agenda cultural de este mes de septiembre sigue manteniendo un alto nivel de actos en los distintos municipios de la comarca, sobre todo actuaciones musicales y representaciones teatrales. La pandemia dejó este año a septiembre sin sus tradicionales fiestas, pero lejos de aglomeraciones y con reserva previa, los visitantes que se acerquen podrán disfrutar de una agenda cultural completa.

Una de las ventajas que sin duda tiene septiembre, y sobre todo tras el verano de las restricciones, es poder visitar sin colas ni masificaciones los puntos más emblemáticos de la comarca. En As Catedrais todavía es necesario hacer reserva para visitar el arenal, pero a diferencia de agosto hay plazas disponibles sin tener que reservar con mucha antelación. Y en O Fuciño do Porco ya no es necesario reservar. También puntos como Sargadelos, los acantilados de papel de Xove o la basílica de San Martiño pueden visitarse con más tranquilidad.

Caravanas. Las autocarvanas continuaron siendo una tendencia turística al alza este verano, con llenos absolutos en áreas privadas y públicas en verano, y también disponen ahora de más espacio libre.

A principios de mes los llenos aún eran considerables, pero a medida que va avanzando el mes las cifras van bajando.

Iniciativas: Ribadeo y Barreiros tienen propuestas para captar turistas

La tendencia de que el verano se va alargando hasta septiembre hace que algunos municipios ya apuesten por iniciativas para captar a los turistas que disfrutan sus vacaciones en este mes. En A Mariña es el caso, por ejemplo, de Ribadeo y Barreiros, con iniciativas que buscan atraerlos y premiarlos.



Apuesta por el turismo activo



El Concello de Ribadeo puso en marcha la iniciativa SetembroXNatural, alrededor del disfrute de los espacios naturales del municipio. Así, incluye las rutas geológicas o visitas guiadas por la naturaleza. Dentro de esta iniciativa también se enmarca el Ribadeo 4x4, que anima a la gente a practicar el turismo activo premiando a aquellos que hagan cuatro actividades diferentes en cuatro días consecutivos. Si en vez de cuatro son seis, el premio es mayor.



Vídeo de sensaciones



El Concello de Barreiros optó por lanzar un vídeo promocional con el que quiere transmitir las sensaciones de libertad, paz y conexión con la naturaleza y la cultura que se pueden disfrutar en el municipio.



Además, como una forma de premiar a las personas que visitan Barreiros, lanzaron unas postales digitales que se pueden descargar en el apartado de turismo de la página web municipal y con las que los turistas se pueden llevar un recuerdo de su estancia y además compartir los atractivos barreirenses con amigos y familiares.