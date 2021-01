Cuando lo de siempre se ve como nunca

Reinventarse es una de las palabras que siempre está en la mente de Lucía Canoura, que ha aprendido a conjugar como nadie el verbo resistir. Hace un año abrió en la parroquia de A Rigueira, en Xove, el Lugar das Marías, un establecimiento rural que debía recibir a sus primeros visitantes el pasado 14 de marzo, día en que se decretó el confinamiento domiciliario en toda España. Una fecha a la que se suma el 5 de junio, la jornada en la que se perimetró el cierre de la comarca de A Mariña y se anularon las reservas que tenía para ese mes.

Una situación que le obligó a dar un vuelco al negocio y apostar por preparar una parte del jardín de mil metros cuadrados que rodea el recinto para servir "almorzos e merendas", una filosofía a la europea que enseguida cuajó y hasta la parroquia xovense se desplazaron muchos mariñanos cuando se permitió la movilidad. "Tivemos clientes de toda A Mariña, porque a verdade é que funcionou moi ben", se congratula Lucía Canoura, la propietaria de un establecimiento para el que renovó la vivienda de su abuela.

"Novatas de todo", reconoce que se decantaron por una fórmula de disfrutar del aire libre y la naturaleza con una apuesta por la comida tradicional. "Aos almorzos sumamos unha pequena carta para as tardes, máis do estilo de merenda-cea", en la que no falta lo que ya se ha convertido en la especialidad de la casa, las tortas, con pan de las panaderías locales y en las que se incluye la variedad de jamón asado con pimientos o la de verduras, a la que suman ensaladas, tablas de embutidos, en las que no falta el Porco Celta y quesos con denominación de origen de Galicia.

Lo de siempre, que triunfa ahora como nunca y que les ha llevado a recibir el distintivo TravellerReviewAwards2021 por los votos de sus clientes en booking.com, la central de reservas con la que trabajan, y que les han puntuado con una media de 9,8.

Los clientes, que fueron llegando a medida que se levantaron las restricciones, valoraron "o proxecto de rehabilitación do inmoble e a historia das mulleres a quen vai adicada a nosa casa: Maruja Mallo, María Casares, María Miramontes e As Marías, da Alameda santiaguesa".

Cuatro cuartos que son historia viva y a la que suman un quinto, que se trasformó en cuarto de estar para poder ampliar el servicio de comida, que además de al aire libre se servía también en el propio comedor de la casa o en la biblioteca si no había huéspedes, lo que permitía disfrutar de un ambiente relajado en sofás entre libros.

La casa ahora está cerrada, lo que aprovechará para hacer pequeñas mejoras, limpiar, plantar y cuidar el jardín a la espera de ver que si pueden volver en Semana Santa sus añorados clientes.