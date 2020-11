Cuando el rugby es inclusivo

La inclusión social a través del deporte para las personas con discapacidades se ha convertido en uno de los objetivos del BeOne Rugby Ribadeo desde su nacimiento hace ya un lustro. Para ello, en el club cuentan con una sección de rugby inclusivo formada por 18 jugadores y han anunciado que la próxima Semana Santa, la del 2021, se celebrará en la localidad mariñana el I Campeonato Internacional de Rugby Inclusivo, siempre que la crisis sanitaria lo permita.

Para contextualizar su nacimiento, el conjunto ribadense firmó hace dos años un convenio de colaboración con Decathlon Ribadeo por el cual se comprometía a realizar una labor social junto con la Fundación Edes. Esta fundación tiene un colegio en Tapia de Casariego que es el único de educación especial en el Occidente asturiano y en A Mariña lucense.

Ese fue el germen de la actual sección de rugby inclusivo del club, que desde entonces han realizado entrenamientos en las instalaciones del colegio y han compartido actividades con alumnos del colegio Gregorio Sanz, con las escuelas municipales de verano y se han integrado con los jugadores sub 16 y sub 18 para participar en diversas competiciones.

Para la organización del torneo internacional contarán con el apoyo de la Xunta y la Diputación a través de subvenciones económicas que ya tienen comprometidas. También cuentan con el apoyo del Concello de Ribadeo, pero no con una cuantía económica. "Sabemos que no son tiempos fáciles y por eso no hemos pedido una partida económica sino la dotación de medios, en este caso pedimos un melier", dice Guillermo Fernández, el director deportivo de club. El melier es un aparato que se utiliza para entrenar las melés en esta disciplina. "Es una demanda antigua ya que es un aparato que garantiza la posibilidad de entrenar de manera segura", dice Fernández.

Hasta ahora, el elevado coste de este aparato y el no tener ningún proveedor cercano ha hecho que conseguir el melier siempre haya sido una tarea inaccesible para el club. "Pero Deinde, proveedor habitual del club, la selección gallega y numerosos equipos a nivel nacional han desarrollado un diseño propio made in Spain a un precio asequible y creemos que es el momento de realizar esta inversión", dice el director deportivo de la entidad.

El equipo lo forman 18 chavales que acuden habitualmente al colegio de la Fundación Edes en Tapia de Casariego

ENTRENAMIENTOS. En la actualidad, esta sección trabaja desde el pasado mes de octubre para llegar en las mejores condiciones al campeonato. Los entrenamientos se realizan en el colegio Edes, aunque la idea es que pronto se puedan celebrar en el cercano campo de Brul, aunque depende de cómo evolucione la pandemia ya que es una instalación municipal.

Fuera del ámbito de la sección inclusiva del club ribadense, en el conjunto mariñano trabaja para poder ofrecer alternativas a unas competiciones que cada vez se complican más. Lo hacen a través de entrenamientos basados en la tecnificación, talleres específicos de situaciones de juego, análisis de video o grabación y análisis de los propios jugadores son algunas de las novedades que están implantando esta temporada.