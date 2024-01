Tras medio año en el cargo, si por algo se caracteriza María José Fernández, alcaldesa de O Valadouro, es por la claridad en sus exposiciones. No tiene pelos en la lengua y habla claro.

¿Qué balance hace de sus seis primeros meses en la alcaldía de O Valadouro?

Positivo por parte de la gente y del pueblo, porque la recepción ha sido buena. Y complicado, porque cuando llegamos al Concello, la situación era muy complicada económicamente. Tanto que tuvimos que coger medio millón de euros de remanente porque no había dinero para pagar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o la calefacción de las instalaciones municipales, cosas básicas. Vaya aterrizaje. Sí. Tampoco estaba contratado ninguno de los servicios para el verano... Y, de repente, llegas entre mayo y junio y te encuentras todo eso. Los comienzos fueron muy difíciles porque hasta que no hubo el reparto de concejalías me ocupaba de todo.



¿Qué es lo que más le está costando hasta ahora?

Yo priorizo la seguridad de los trabajadores, del personal municipal. Por ejemplo, parte de los aperos que tenemos en el Concello, como desbrozadoras o una cesta elevadora, que fueron adquiridos y modificados, no están homologados y, si no lo están, no se pueden utilizar. Me costó mucho hacer comprender que era un riesgo. Hay que hacer las cosas como deben ser, porque yo soy la responsable tanto a nivel civil como penal.



¿Qué tal es su relación con los otros grupos del tripartito, con el BNG y el PSOE?

Buena. El BNG está aportando mucho desde el primer momento. Son muy trabajadores, están pendientes de todo y el trato con ellos es muy sencillo. Yo había trabajado ya antes con Eduardo (Chao) y se preocupa mucho por favorecer a los vecinos. Con el PSOE nunca trabajé, y estamos en un periodo de adaptación, es otra dinámica.

¿Qué proyectos tiene en mente para O Valadouro en 2024?

Lo primero, realizar el Mercado de Primavera y hacer todos los papeles para que lo declaren de Interés Turístico de Galicia, por lo menos. Y también tenemos un sistema de saneamiento obsoleto que necesitamos mejorar. Ya hemos modificado dos depósitos, pero tenemos otros cuatro, y puntos de captación que no reúnen las condiciones. Aunque sea un trabajo que no se ve, es necesario, porque ya se vio cómo puede afectar, como pasó en Foz este verano.



¿Qué puede hacer el gobierno local para frenar el despoblamiento?

Pues tener unos buenos servicios, y los tenemos, la mayoría gratuitamente, como el Ludiverán o el servicio de Madrugadores, por ejemplo. Nosotros tenemos que arropar a las familias, que se sientan bien, que puedan atender sin problemas a sus mayores y a los niños, porque no tenemos empresas. Estamos abocados a ser un pueblo dormitorio y eso nos obliga a garantizar unas buenas condiciones para las familias.

Pero todos esos servicios tienen un coste alto, ¿no?

Sí, supone un montón de dinero. Y el problema es que ahora la Xunta ha puesto un canon del agua que va a suponer más de 80.000 euros al año a cada concello. Y ese dinero lo tenemos que sacar de nuestro presupuesto, de los servicios que damos. Por eso pedimos que ese canon lo retire la Xunta. Con un presupuesto de dos millones de euros, donde hay que quitar los sueldos y pagar la luz y los demás recibos, que todo está subiendo mucho, no te queda casi nada.



¿Está explotado el turismo en O Valadouro?

No, no lo está. Ahora se está haciendo una zona para autocaravanas que estaba proyectada por el PSOE. Cuando yo era concejala de Turismo llegamos a un acuerdo con el Concello de Alfoz para hacer una ruta continua entre los dos municipios para llegar a la cascada de Escouridal, que separa ambos. Alfoz arregló la suya, pero nosotros no la tenemos bien señalizada. Además, tenemos que fomentar el tema de los pisos turísticos, a un precio más asequible que en la costa, pero para fomentar el turismo interior.



¿Qué tal lleva el hecho de gobernar en minoría?

Es la democracia. Si gobernase en mayoría haría muchas cosas que no puedo hacer. En las reuniones propongo, pero el dinero se distribuye entre las tres fuerzas del gobierno.

¿Cómo lleva su hija, de seis años, que su madre sea alcaldesa?

A ratos. Tiene seis años y es consciente a su manera. Nosotros tenemos un señor que muchas veces va con un soplador para hojas que caen en la calle. Y ella me dijo: "Dile al señor del sopla sopla que no pase a las ocho de la mañana".



Y usted, ¿cómo lo lleva?

Pues lo llevo... Antes le dedicaba más tiempo a ella y ahora se lo dedico al Concello. Lo que más me quita el sueño es el tema de los presupuestos que tenemos que aprobar, porque hay que ajustarlos mucho, entre lo del canon del agua y que todo ha subido mucho...



¿Qué tal el trato con los vecinos?

Bien. Ha venido mucha gente hasta aquí y les gusta que haya una mujer alcaldesa, es la novedad. Yo soy como soy, quien me quiere, me quiere, y quien no, no me puede ver; soy una persona de extremos. Pero el trato con la gente me gusta mucho y si puedo solucionarles algo, pues encantada. Pero yo les digo la realidad. Si les tengo que decir que algo no se puede hacer, se lo digo.



Usted está trabajando en una farmacia en Cervo, ¿allí también la reconocen como la alcaldesa de O Valadouro?

Sí, y están encantados, porque tienen dos alcaldesas en menos de cien metros cuadrados.