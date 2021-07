"Cuando te llama un técnico del prestigio de Unai Emery tienes poco que pensar"

DENTRO DEL EQUIPO de escuderos de Unai Emery en el Villarreal se encuentra Pablo Rodríguez Méndez (Viveiro, 1975). Exjugador, entre otros equipos, del Lugo y del Rácing de Ferrol, trabajó también en el Valencia antes de fichar al inicio de la pasada campaña por el conjunto amarillo, con el que logró el título de la Europa League al vencer en una tensa tanda de penaltis al Manchester United.

¿Cómo vivió esa experiencia de la final?

Fue muy emocionante, con un final maravilloso. Por cómo transcurrió todo le da uno más valor y ahora estoy disfrutando de todos los ecos de este éxito, hasta que volvamos a empezar.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se llegó a los penaltis?

Lo viví con el resto del staff y con el resto de jugadores suplentes en el banquillo y lo hice con muchos nervios, porque el resultado pende de un hilo, y más después de que tiraran los 22 jugadores de campo. Antes de empezar y durante el transcurso de la tanda era optimista, porque lo soy, y siempre pienso que va a salir bien.

La verdad es que pasé muchos nervios, pero soy optimista y pensaba que iba a salir bien

¿Le tocó a usted analizar a los lanzadores del Manchester United?

No, eso le toca al entrenador de porteros. Los porteros tienen mucha información sobre los rivales, pero al final el que decide es el portero. Muchas veces le damos importancia a la información, pero al final es la intuición y la personalidad que tenga cada uno de afrontar esos momentos.

¿Cuál es su función dentro del Villarreal?

Estoy dentro de un amplio departamento de análisis táctico de nuestro equipo y de nuestros rivales.

¿Cómo fue su llegada al Villarreal?

Pues recibí una llamada de Unai y cuando te llama un técnico de su prestigio para ir a un club con tan buenas referencias tienes poco que pensar. Además, Unai era una persona conocida para mí desde hace muchos años, cuando coincidimos como futbolistas en el Ferrol, muy cercana, y fue un acierto, ya no solo por el éxito de la consecución de la Europa League, sino por el día a día, por disfrutar de un staff maravilloso tanto a nivel profesional como personal.

¿Es Emery el entrenador que más le ha marcado?

A lo largo de mi carrera he tenido muchos entrenadores, pero está claro que si Unai tiene esa trayectoria es por algo. Es un entrenador de máximo nivel, con un control absoluto de todo lo que tiene que ver con el cargo y es una persona muy influyente en mi carrera.

¿Le gustaría dar el paso a ser primer entrenador?

Estoy cómodo en el rol que tengo y en el lugar que estoy. No lo descarto en un futuro, pero no es una prioridad. Además, desde el punto de vista profesional, estoy disfrutando mucho en Villarreal y no puedo pedir mucho más.

Estoy cómodo en el rol que tengo. No descarto ser primer entrenador, pero no es una prioridad para mí

¿Lo peor es estar lejos de casa?

Evidentemente las circunstancias negativas de este trabajo son que tengo poco tiempo para venir a casa, pero eso ya lo sabía. Aún así te puedo decir que me siento muy cerca de los míos, siempre que puedo vengo, en cualquier momento.

¿Sigue el mercado de fichajes? ¿Tiene alguna responsabilidad en ese aspecto?

No. Dentro de un club tan amplio yo formo parte del staff técnico y hay otra parcela que es la secretaría técnica que se encarga del mercado, aunque hice ese trabajo en otros sitios y por defecto profesional estoy atento al mercado.

¿Y cómo lo ve de cara al Villarreal?

Este verano el mercado va a ser muy lento, una por la situación en la que nos encontramos, también porque hay una Eurocopa de por medio que afecta a los movimientos. El Villarreal se moverá con criterio, tendremos una buena plantilla, no hay duda en ese aspecto.

Hablando de la Eurocopa, ¿le sorprende la suplencia de Gerard Moreno en la mayoría de partidos?

Cualquier decisión hay que respetarla y más de Luis Enrique, un entrenador con las ideas claras. Evidentemente, no es que lo diga yo, es que Gerard es muy buen jugador, pero él tendrá sus criterios. Moreno es un jugador muy fiable y si lo tiene en cuenta puede ser un jugador muy importante en la selección tanto por talento como por nivel.

¿Se deja notar en la selección el Villarreal con Gerard y Torres?

Sí. Aunque las convocatorias son a nivel individual, tiene que ver la trayectoria del equipo, y tanto Gerard como Pau han jugado partidos esta temporada de máximo nivel y siempre han respondido, y ese puede ser uno de los motivos por los que hayan sido seleccionados.

¿Es una organización tan buena el Villarreal como se la ve desde fuera?

Uno anda en el gremio y tiene referencias concretas fiables. Yo tenía muy buenas referencias, y desde que estoy allí las he confirmado. Es un club con una estructura muy buena, con unos propietarios que además de una gran gestión tienen pasión, creencia en los proyectos y aplican una metodología y creen en el trabajo bien estructurado. El éxito de esta copa pudo estar en un penalti, pero hay mucho trabajo detrás y muy bueno.

¿Se le debía un título al Villarreal?

Yo creo que sí, porque además es un título que no ganan ninguno de los tres grandes. El Villarreal perdió aquella famosa semifinal de Champions con el penalti de Riquelme y creo que el no ser uno de los equipos grandes, o el Sevilla, ha despertado bastante simpatía. Que un equipo humilde, de un sitio de 50.000 habitantes, compita con megaciudades y equipos de un potencial enorme hace que despiertes simpatías. Un equipo pequeño y humilde ganó a un superequipo como el Manchester United.

Que un equipo de una ciudad de 50.000 habitantes gane al Manchester hace que despierte simpatías

¿Cómo valora la temporada de los clubes gallegos en las distintas categorías del fútbol español?

En cuando al Celta, han hecho un trabajo muy bueno, quedando cerca de Europa. Hay un buen trabajo detrás, una buena estructura de cantera para dar jugadores al primer equipo y creo que es un equipo con futuro dentro del fútbol español. Del CD Lugo, es verdad que han sufrido mucho durante los últimos años, pero hay que valorar que llevan en el fútbol profesional muchos años y cuando compites contra equipos como el Zaragoza, Las Palmas, Tenerife, Leganés, Rayo o Málaga, clubes con más presupuesto, es normal que pases apuros. El Deportivo quizá está pagando el no saber adaptarse a la categoría en la que juega y tampoco le ha acompañado la situación económica, que es mala, pero espero que dentro de muy poco tiempo estén de nuevo con los mejores y que las decisiones que tomen les ayuden a salir de la Primera RFEF.

En corto

TRAYECTORIA

Como futbolista llegó a jugar en Segunda

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Viveiro, jugó entre Segunda y Tercera en el Deportivo B, en el Lugo en dos etapas, en el Rácing de Ferrol, Girona, Leganés y Atlético Baleares, retirándose en el As Pontes en 2010.

FELICITACIÓN

Reconocimiento del Concello de Viveiro

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, felicitó, en nombre de todos los vecinos, a Pablo Rodríguez por el éxito conquistado con el Villarreal por el título de la Europa League «ao contribuír a destacar o talento local, proxectando o municipio viveirés por todo o mundo».

COMO TÉCNICO

9 temporadas

Nueve campañas son las que lleva trabajando como técnico Pablo Rodríguez. Las primeras ocho las pasó en el Valencia, donde trabajó con Emery y con Voro, entre otros, y la 2020/21 fue la primera en el Villarreal, tras una llamada que recibió del técnico vasco ex del PSG.

EN CASA

Saque de honor el día que se salvó el Viveiro

El día en el que el Viveiro CF salvó la categoría en Tercera División, con el 3-3 ante el Ourense CF, Pablo Rodríguez hacía el saque de honor. Coincidencia o no, la verdad es que fue el mejor escenario para reconocer a un técnico que dio sus primeros pasos como futbolista en el conjunto de su ciudad, que quiso reconocer sus éxitos recientes.

Admiración

Felicita a Adrián Ben por sus éxitos

De carácter humilde y huyendo del protagonismo, Pablo Rodríguez también se quiso acordar de otros vivarienses que destacan en el mundo del deporte, quizá el más actual sea Adrián Ben. «Me gustaría felicitarle desde aquí por el éxito conseguido tras proclamarse campeón de España de 800 metros lisos y conseguir un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio», dice el técnico.

Sigue haciendo deporte

Aunque alejado ya desde hace más de una década de los terrenos de fútbol, a Pablo Rodríguez se le ha podido ver durante este último mes por Viveiro practicando ‘running’ para mantenerse en forma. Uno que ha sido deportista toda la vida no es fácil que lo deje, y ahora toca correr.

Supercopa de Europa

Uno de los platos fuertes esta temporada para el Villarreal será la Supercopa de Europa. Un encuentro que está previsto que se dispute el 11 de agosto ante el campeón de la Champions League, el Chelsea de Azpilicueta. Por otro lado, el primer encuentro amistoso que tiene programado el submarino amarillo lo jugará ante el Valencia el próximo 16 de julio en un derbi valenciano. También jugará en Budapest un encuentro que servirá para inaugurar el estadio Boszik Arena, donde se enfrentará al Honvéd FC, y se medirá en pretemporada a equipos potentes como el Barcelona, el Wolfsburgo alemán o el Olympique de Lyon.