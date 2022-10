Cuando correr no tiene secretos

La primera participación de Ana González Margaride en un maratón superó todas las expectativas. La atleta pontenovesa no solo terminó la carrera, sino que lo hizo en un tiempazo de 3 horas, 12 minutos y 24 segundos, proclamándose campeona en la categoría Master F-3 y finalizando en una fantástica sexta posición de la clasificación general femenina, incluso por delante de algunas africanas que figuraban entre las favoritas al triunfo.

Aunque fue la primera experiencia real de maratón, González Margaride ya había recorrido la distancia en 2020 en As Gándaras, completando un circuito que se inició con 5 kilómetros y que acabó con los 42 kilómetros tras pasar también por algunas distancias intermedias.

La atleta mariñana se mostró feliz por muchos motivos, el primero por poder acabar, pero sobre todo porque tenía ciertas dudas sobre su rendimiento al no haber preparado demasiado la prueba. "Cando lle comentei a meu irmao (el olímpico Tito Margaride) que ía facer este maratón sorprendeuse un pouco porque me vía un pouco curta de preparación. A verdade é que non podo estar máis satisfeita, non polo resultado, que é case o de menos, senón polas sensacións. Sabía que podía acabar, pero a marca que fixen sorprendeume gratamente".

Una de las claves del buen rendimiento de Ana González Margaride, fue, según sus propias palabras, poder realizar el recorrido junto al atleta de Begonte José Antonio López, al que agradece su apoyo y sin el que cree que no hubiera sido lo mismo. "Coñeciámonos doutras carreiras e quedamos en facer xuntos ata o medio maratón a un ritmo aproximado de 4.30 o quilómetro. A medida que avanzaba a carreira e saían ritmos de 4.10 e 4.20 el preguntábame todo o tempo como ía, pero a verdade é que non me atopaba mal. Despois díxenlle que se fose para diante, pero ao non perdelo de vista sempre tiña unha boa referencia para seguir; ao final volvemos xuntarnos e acabamos ata esprintando, foi o meu anxo da garda (risas)".

Pese a ello, la atleta reconoce que pasó un momento de gran debilidad, que curiosamente no tuvo que ver con alguna subida o con alguna situación delicada en las piernas. "Polo quilómetro 28 notei unha sensación rara e descoñecida, como que me daba voltas todo, pensei en deixalo, pero afortunadamente non durou moito".

González Margaride no descarta hacer más maratones en el futuro e incluso podría buscar alguno fuera de Galicia, aunque todo ello dependerá también de sus cuestiones personales y laborales. "Durante boa parte da carreira na Coruña pensaba que ía ser o primeiro e único maratón da miña vida. 'Isto non é para min', pensaba, como moito correrei medios maratóns. Pero unha vez acabado e visto que ademais non tiven ningunha lesión ou secuela e recuperei ben pois xa se ven as cousas doutro xeito. Seguramente disputarei algún máis e pode que fóra de Galicia, pero é un obxectivo máis a medio ou longo prazo porque as inscricións e a preparación deste tipo de probas sempre se fan con bastante tempo de antelación", concluyó.