Sin cruzar la 'raia', imposible

La restricción de paso en la frontera entre Galicia y Asturias continuará una semana más, pero la movilidad no se ha interrumpido del todo durante el confinamiento en la raia, porque en algún caso el tránsito es obligado y no existe alternativa, siendo además el camino más corto de conexión entre los municipios limítrofes que viven la situación como algo natural.

Un vecino de Trabada no entendería que le impidiesen ir a comprar productos para el ganado a Vegadeo, mientras que los de San Tirso de Abres tienen a mano y más cerca el supermercado trabadense, aunque sea preciso cruzar una frontera diluida por la costumbre y el uso.

Los concellos de la ría de Ribadeo aceptan con resignación la negativa de Asturias a anticipar la apertura, solicitada por Ribadeo hace diez días. El regidor Fernando Suárez se muestra "apenado, porque a fin de contas só queríamos comunicación co Occidente, non precisamos ir a Llanes ou Villaviciosa, senón ata Castropol, Vegadeo, Oscos ou Tapia". Destaca que el Estado y las comunidades vieron "razoable" su propuesta, "pero as condicións duns e doutros fan imposible abrir este luns".

Piensa que "a movilidade que puidera haber non significaría ningún perigo excepcional, porque houbo poucos casos, pero son eles os que teñen a competencia". Suárez dice que cuando suceda, "recibirémolos cos brazos abertos".

Al munícipe castropolense Francisco Javier Vinjoy también le gustaría que se pudiese cruzar a Ribadeo, porque en estas fechas los ribadenses frecuentan las playas de Arnao o Penarronda, y recorrer la ruta costera entre Figueras y Castropol, cuyos residentes acuden a la villa ribadense por ocio y de compras, dado que sus habitantes están muy vinculados social y familiarmente.

Vinjoy entiende la decisión del Principado, porque "hemos pasado una etapa muy dura con el coronavirus, ha mejorado mucho, pero aún existe cierta incertidumbre y hay que adoptar las medidas al máximo por el bien de todos y la diferencia es una semana, tampoco es un sacrificio grande, considero que a partir del 21 esa relación de comunicación ya se podría dar".

Reconoce que "cuesta explicar a los vecinos que pueden ir a Oviedo y sin embargo no pueden pasar al municipio vecino".

El alcalde de Vegadeo, César Mourelle, afirma que el vecindario reclama prudencia hasta que acabe el estado de alarma, "después la responsabilidad recaerá a nivel individual porque el único recurso que tenemos es alargar el tiempo sin contagio". Constata deterioro económico por falta de movilidad, pero el comercio "vende más". Por eso, prima la salud, aunque la asociación Intereo solicite la movilidad, porque "tenemos más unión con Ribadeo y Trabada que con Llanes". Esa estrecha relación permitió cierta flexibilidad de movimientos en la zona, reconoce, porque "tenemos más que nos une que nos separa".

Su homólogo de A Pontenova, Darío Campos, indica que "non depende de nós, supoño que o día 21 se poderá circular dun lado a outro, unha semana máis tampouco ten importancia, aínda que nesta zona non houbo moita incidencia do virus e non debera pasar nada por abrir".

Los pontenoveses han renunciado a pasar por San Tirso para ir a Ribadeo, pese a que ese es el camino más corto. "Isto limita e xa se debera abrir".

A Fonsagrada acusa la ausencia de los asturianos

Alcaldes de Os Oscos y Fonsagrada ya habían pedido con la fase 2 la circulación, porque muchos vecinos del concello lucense trabajan en Asturias y llevan tres meses sin ver a su familia, pero también por las pérdidas económicas, pues su alcalde, Carlos López, constata que cada fin de semana anterior al virus llegaban tres autobuses llenos de gente a degustar el pulpo. E



l concello es además centro comercial para el área de Os Oscos y su ausencia merma la economía. Indica que "tampouco Feijóo é partidario de que haxa movimento entre comunidades, aínda que xa contabamos con que abrise", lamenta.