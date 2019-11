Cruce de caminos

Los derbis mariñanos suelen deparar historias cada temporada de jugadores que han formado parte de ambos equipos y el Foz-Ribadeo que se jugará el próximo domingo, (Martínez Otero, 16.00 horas) no va a ser una excepción. Hasta seis futbolistas militaron en las dos escuadras, aunque uno de ellos, el focense Jacob, no podrá estar en el terreno de juego, por lesión.

Cuatro futbolistas de la escuadra ribadense actual tienen pasado focense y han formado parte del club rojiblanco en temporadas anteriores. El portero Hugo, el centrocampista Brais Prieto, el delantero Criss y el interior Diego Hermida forman parte de la plantilla que dirige Rafa Casanova, mientras que los dos futbolistas que ahora militan en el CD Foz y que tienen pasado ribadense son el burelés Miguel Gomes, que estuvo cuatro temporadas en el Pepe Barrera, o Jacob, que también lució su calidad en las filas del que será rival del Foz, pero que no podrá enfrentarse a algunos de los que fueron sus compañeros.

Dos de los futbolistas quemilitaron en ambos equipos, aunque curiosamente solo coincidieron la pasada temporada en el Burela, fueron Diego Hermida y Miguel, que analizan sus sensaciones antes del duelo y también lo que significa para ellos medirse con sus exequipos y excompañeros.

Uno de los jugadores que vivirá con mayor intensidad el duelo es Diego Hermida, que regresa a un club donde no solo se formó, sino que jugó en el conjunto sénior en tres etapas diferentes, formando además parte de la plantilla que ascendió a Preferente hace dos temporadas. "Volver ao Martínez Otero é sempre algo especial. É verdade que xa xoguei outras veces, co Xove e co Burela, pero teño un montón de amigos e compañeiros no equipo", aseguró el jugador, que además celebra las mejoras en el terreno de juego. "Fai pouco tivemos a oportunidade de xogar no Martínez Otero como locais e a verdade é que quedou moi ben", señaló Hermida.

Tras un paso por el Burela de una temporada, Diego Hermida recaló en el Ribadeo, donde está alternando partidos como titular y otros desde el banquillo. Aunque admite que esperaba jugar algo más, también respeta a tope la decisión del entrenador. "Estou moi contento, o trato é moi bo. Un sempre quere xogar tódolos partidos, pero a verdade é que agora mesmo o equipo está moi ben e o adestrador está apostando por unha base que lle está dando bo resultado", afirmó el jugador focense del Ribadeo, que ve al equipo "no mellor momento" desde que empezó la temporada.

Aunque a priori es el Foz el que tiene mayor presión, sobre todo porque su situación en la tabla es más complicada, Diego Hermida señala que ambos equipos necesitan los puntos, aunque por diferentes motivos. "Loxicamente o Foz xoga na casa e ademais está atravesando un momento difícil de resultados, pero nós tampouco renunciamos a poder seguir na boa xeira que nos atopamos e queremos pelexar arriba, así que tamén sairemos polo triunfo", señala Hermida, que tiene muy claro a que jugadores eliminiaría de la ecuación en caso de que pudiera elegir alguno del rival. "Bruzos, que me parece fundamental, non vai estar, e Jacob, que é outro xogador básico penso que tampouco, Teremos que ter especial coidado con Asier,que sempre é un xogador desequilibrante", concluyó el punta, que todavía no ha hablado con ninguno de sus amigos en el Foz, pero que espera hacerlo tras el partido, sobre todo si el Ribadeo se lleva los puntos. "Este é o típico partido no que hai piques sanos entre nós".

MUCHOS AMIGOS. Miguel Gomes llegó al Foz procedente del Burela, igual que Diego Hermida, pero antes había jugado cuatro temporadas en el Pepe Barrera, dos en Tercera División y dos en la Autonómica Preferente. El jugador caboverdiano asegura que tiene "un montón de amigos" con los que sigue en contacto en el vestuario ribadense", aunque solo ha hablado del partido con Criss, el punta más en forma del Ribadeo y uno de los máximos goleadores de la Liga.. "Estes derbis non se xogan, gánanse, porque senón despois teño que aguantar a tódolos colegas que deixei no Ribadeo", que además son muchos. "Coincidín cun porcentaxe altísimos dos xogadores que están alí porque non fixeron moitos trocos na súa plantilla e contan coa mesma base. Incluso co adestrador, Rafa Casanova tamén compartín vestuario alí", señaló.

El delantero burelés admite que el Foz necesita sacar adelante el encuentro, pero es consciente también de que el Ribadeo es uno de los peores enemigos a los que se pueden enfrentar su equipo para darse un respiro en la clasificación. "Na casa non estamos mal, pero so ganamos un encontro, así que queremos sumar de 3 en 3 e facernos fortes diante da nosa afección. Se queremos acadar os obxectivos temos que conseguir que o Martínez Otero sexa un bo aliado porque fóra é difícil puntuar", señala Miguel, que tiene muy claros los puntos fuertes de su rival. "O Ribadeo desaca polo bloque, xa que levan anos xogando xuntos e coñécense de memoria, aínda que tamén teñen xogadores de gran calidade individual, coma Poratti,que marca as diferenzas", señaló Gomes, que lleva 3 goles en la Liga.