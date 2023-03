A Croa ou Coroa de Riotorto é un pequeno castro que ocupa unha superficie de tres hectáreas dispersas nun recinto circular que se adapta ao terreo en varias terrazas de ocupación e está cuberto de árbores. E ademais é un sitio especial para Azurine Moral Alvite, unha mestra de infantil que ten no concello a súa casa niño. "É tan especial que ata a casa niño recibe este nome pola similitude que ten a croa coa casa niño", asegura Azurine, "a croa fórmase mediante raíces das que medran árbores que rematan florecendo e na casa niño somos sementes en proceso de crecemento".

Pero Azurine tamén escolle este punto moi preto das Rodrigas porque é "un lugar que transmite paz, que te achega ao contacto coa natureza que tanto se precisa e que fai desconectar para volver a conectar".

Achegarse a desfrutar deste espazo natural para pasear ou simplemente pasar o tempo en absoluta calma e tranquilidade é agradable en calquera época do ano, pero hai dúas especialmente idóneas para Azurine: "En outono pódense apañar castañas ben ricas e no verán, o primeiro sábado de agosto, celébrase a Festa Celta, na que se pode desfrutar da música celta nun entorno tan máxico".

É tan máxico, porque debaixo esconde parte da historia do municipio. O espazo presenta unha liña de murallas e parapetos menores combinados con fosos cara o norte. Foi obxecto de excavacións no século XIX por parte do investigador José Villaamil y Castro, que atopou vestixios de cerámica, restos líticos, de ferro, de bronce e adornos de ouro, coma varios torques e tamén fragmentos doutros.

Foi este un xacemento bastante prolífico en pezas pero a máis notable é o coñecido como Brazal de Riotorto, que se conserva no Museo Provincial de Lugo dende 1974.