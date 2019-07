Críticas por falta de médicos en centros de salud de Viveiro y Foz

La ausencia de médicos en Viveiro y Foz volvió a generar este miércoles controversia entre el BNG y sindicato CIG por un lado y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por otro. El portavoz del Bloque focego, Francisco Xavier Fanego, dice que "nestes últimos días, ante a falta da pediatra, o Sergas só cubreu parcialmente esa ausencia, quedando algunhas xornadas sen servizo, co futuro retraso que isto vai conlevar nunha especialidade tan saturada xa de por si como é pediatría".

Añade el primer teniente de alcalde que "algo similar sucedeu tras o traslado previsto da médica da quenda de tarde, que se veu cubrindo nos últimos 15 días cun reforzo dalgunhas horas e co outro médico de cupo de tarde. Unha pésima xestión dos recursos nunha quenda que segundo os que din ser xestores do Sergas, había suplir ao servizo de urxencias que no 2011 o PP amputou ao centro de saúde de Foz. Nin urxencias nin médico de cupo, brillante".

Se añade también la dificultad de cubrir todas las ausencias debido a la falta de especialistas en las listas de contratación, algo que afecta a toda España. "Supoñemos que o BNG -dice el Sergas-, é coñecedor da situación e da dificultade de atopar substitutos para cubrir todas as ausencias e baixas que se producen, e que dita dificultade aumenta no verán, que é cando se concentran a maioría das ausencias por mor das vacacións da maioría dos profesionais". estaca el gran esfuerzo para mantener la calidad, "algo que admite o propio BNG ao afirmar que se cubriu, na medida do posible, a ausencia da especialista de pediatría".

Sobre el médico de tarde "a súa ausencia tamén foi cuberta sempre que foi posible, ben con substitucións ou con prolongacións da xornada; dito profesioal optou a un concurso de traslados, ao que ten dereito como calquer outro traballador, que o Principado de Asturias resolveu en pleno verán, facendo máis difícil atopar substitutos...con todo e elo, insistir en que foi substituido e que se están a facer todos os esforzos posibles por cubrir esta e outras ausencias".

El Sergas recuerda que "a maiores, en xullo e agosto increméntase no centro de saúde de Foz, contratando un médico para as persoas desprazadas". Refuerzo que también se aplica al PAC de Viveiro en verano.

Sobre la situación en Viveiro, la CIG ve "totalmente abandonada la asistencia" en atención primaria cuando, año tras año, no se cubren las vacaciones de los médicos. "Esta circunstancia -dice el sindicato-, leva a un evidente deterioro da atención médica debido a unha acumulación de traballo do persoal facultativo do centro ao ter que sumir a atención dos pacientes asignados aos outros médicos". Y recuerdan que en verano la población de Viveiro se duplica o triplica.

Explica a CIG que "onte, no centro de saúde de Viveiro, de 7 médicos de familia na quenda de mañá, só quedaron 4 ao non cubrirse ningunha das 3 ausencias: unha por un cargo político na Subdelegación do Goberno e dúas por vacacións". El Sergas indica que no hay médicos de familia y pediatras suficientes: "En Viveiro substitúese todo o que se pode, con substitucións e prolongacións. Ante situacións puntuais de ausencias non previstas, a dificultade é maior pola falta de especialistas".

FISIOTERAPIA. Jesús Vázquez, conselleiro de Sanidade, destacó que el Hospital da Mariña amplió su plantilla de fisioterapeutas con dos profesionales propios.