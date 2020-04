La propietaria de la gasolinera Repsol de Xove, Patricia Pereira, critica la multa que la Guardia Civil impuso este domingo a un cliente por estar lavando el coche en sus instalaciones "a pesar de que los últimos cambios lo permiten".

El BOE del pasado sábado especifica con relación a estas instalaciones que "los servicios de lavado de vehículos mecánicos, automatizado o autoservicio, si los hubiere, podrán prestar servicio siempre que se garanticen en todo momento las medidas de protección sanitaria y de higiene adecuadas para los usuarios y el personal de la instalación".

Una medida sobre la que le informó a Pereira la Guardia Civil de Vilalba, donde también posee una estación de servicio "e da que non parecen estar informados en Xove onde ao empregado non lle deixaron chamarme para explicarlles. Moléstame moito esa actitude arrogante, porque penso que a Garda Civil debe estar para axudar aos cidadáns e non só para poñer trabas cando estamos a facer as cousas ben". lamenta.

La empresaria cuenta con tres gasolineras, que emplean a 18 personas. "Vou manter todas abertas, porque nestes momentos hai que ser máis humano que empresario. Nós, somos un negocio familiar, que xa fundara o meu avó, e non quero nen pechar nen facer un Erte", asegura.