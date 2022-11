Cristian Expósito termina segundo en el maratón de Gran Canaria

Solo el keniata Eric Kimutai pudo correr más rápido que el burelés Cristian Expósito en el maratón de Gran Canaria Maspalomas 2022. El atleta mariñano voló sobre la ciudad isleña para cubrir los 42 kilómetros en un tiempo de 2 horas y 35 minutos, una marca que puede considerarse de gran nivel teniendo en cuenta las características de la prueba. Tomaron parte casi 700 deportistas, completando el recorrido unos 600.

Lo más curioso es que Expósito se había marcado la carrera de Maspalomas como una prueba más en su preparación para llegar lo mejor posible al maratón de Valencia, su verdadero objetivo. Antes ya había hecho las medias maratones de Valencia y Málaga, enfocadas en la misma idea. "Recibín unha invitación da organización da carreira de Gran Canaria pola marca que tiña e decidín ir, pero non tiña pensado nin acabala xa que o maratón de Valencia está moi preto –4 de diciembre– e non quería comprometer a miña participación alí", señaló.

Pero Expósito tuvo que realizar un cambio de planes sobre la marcha, cuando se vio en la mitad del recorrido encabezando la carrera junto al keniata Kimutai, que a la postre sería el ganador. "Saín sin presión ningunha, a bo ritmo, xunto ao keniata. Había momentos en que pensaba en descolgarme, pero el tiraba de min todoo tempo, animándome a seguir xuntos. Fomos así ata o kilómetro 25 e nese momento vin que a posibilidade de quedar segundo era moi real, así que decidín acabar a carreira. Tamén había unha compensación económica a maiores", señaló.

Al fondista burelés le satisfizo especialmente la segunda plaza, pero también la marca. Aunque Expósito ya había corrido en 2.29 en el maratón de Valencia de 2019, no había hecho ningún maratón desde entonces y además las características de la prueba de Maspalomas eran mucho más complicadas. "Eran dúas voltas a un circuito dunha distancia da media maraton, o que supón bastante desgaste mental para os corredores. Ademais de ser un circuito con moitos xiros, había zonas nas que apenas había público ou incluso estaban as rúas baleiras, algo que non pasa en maratóns coma Valencia , con moita animación por todo o recorrido. Tamén tiven que correr so dende o kilómetro 25 ou 26, polo que entendo que a marca final estivo bastante ben", señala el mariñano, que bajó su ritmo en el tramo final consciente de que la segunda plaza estaba en el bolsillo. "Recibía información dos da televisión de Canarias e sabía que tiña marxe. Tamén coñecía ao que viña terceiro porque faláramos na saída e sabía que o seu ritmo non lle ía dar para collerme".

La gran actuación en Maspalomas pone ahora en duda la presencia de Expósito en Valencia. "Sabía que se acababa en Canarias case ía ter que renunciar a Valencia, xa que recuperarse dun maratón en tan pouco tempo é complicado. A ver como me sinto nos vindeiros días e en función diso tomarei unha decisión".

CAMPEÓN TOUR MARIÑA. Cristian Expósito tiene ya asegurado el título absoluto del Tour Mariña de esta temporada. El burelés inscribirá su nombre otra vez en el circuito promovido por Championchip y El Progreso, pase lo que pase en la última carrera, la Run Foz Run Nadal. "A verdade é que este tipo de probas curtas veume moi ben para preparar as medias e as maratóns, que son realmente as que se me dan ben", dijo.