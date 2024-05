Criss dice adiós al Ribadeo tras once temporadas en el club

Con el billete de la permanencia en la Autonómica Preferente ya en el bolsillo a falta de una jornada para la conclusión, el delantero del Ribadeo FC Criss anunció su marcha del equipo después de 11 temporadas en el club. El jugador de Cangas cerrará su etapa en el partido ante el Lalín, que tendrá lugar este sábado, a partir de las 17.00 horas y que servirá como despedida del delantero de sus compañeros, cuerpo técnico, directivos y aficionados que acudan al Pepe Barrera.

El adiós de Criss será muy sentido, tanto por su trayectoria deportiva como por el legado humano que deja como uno de los jugadores más queridos en el vestuario. El jugador llegó al Ribadeo FC en la temporada 2012-13 con 25 años y ha jugado de forma ininterrumpida en el club del Pepe Barrera hasta ahora salvo una breve estancia en el Viveiro CF después de la pandemia.

En sus once temporadas en Ribadeo, Criss jugó casi 300 partidos de Liga y anotó unos 80 goles, con temporadas muy destacadas en esta faceta, destacando los 18 tantos marcados en la temporada 2013-14 y los 15 en la 2016-17, ambas en Preferente. En la primera de ellas contribuyó además al ascenso del Ribadeo FC a Tercera División, categoría en la que jugó solo una temporada y los partidos en el Viveiro CF.

El delantero asegura que la decisión de dejar el Ribadeo no fue tomada en caliente, ni siquiera durante la temporada, sino que lo tenía claro antes de empezar. "Levaba un par de anos con moitos problemas musculares e cada vez que forzaba lesionábame, así que decidín que esta ía ser a miña última tempada e que ía tratar de disfrutar e axudarlle ao equipo, pero sabendo cal era a miña situación física", aseguró el jugador, que todavía no sabe si seguirá marcando goles en algún otro equipo de la comarca. "Agora mesmo o único que quero é desconectar un pouco do fútbol e sentir o que é botalo de menos", añadió.

"Quédome coa xente que coñecín e os amigos que fixen"

Criss disfrutó de grandes alegrías durante su etapa en el Ribadeo, pero también vivió algunos sinsabores. Sin embargo, considera que lo más importante que se lleva es la amistad de mucha gente con la que compartió vestuario. "Despois de tantos anos ao final quédome coa xente que coñecín e cos amigos que fixen, que vén sendo unha das mellores cousas do fútbol. Dende que se soubo que deixaba o Ribadeo recibín un montón de chamadas de xente coa que levaba tempo sin falar pero que agradecín moito, isto tamén quere dicir que algunha cousa fixen ben (risas)".

A nivel estrictamente deportivo se queda con la temporada de ascenso a Tercera División. "Saíu todo rodado a nivel persoal, con 18 goles, pero tamén a nivel humano era un grupo excepcional", señala el jugador, que se cuidó especialmente durante toda esta semana para poder disfrutar del merecido homenaje del sábado. "Tiven a sorte de poder chegar ao partido sen xogarnos nada por ter a salvación asegurada, así que levo adestrando con moita tranquilidade durante a semana porque non quero fastidiar a despedida", señaló.