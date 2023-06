Crisis en el BNG de Ribadeo, que abandonan tres ediles

Los resultados del 28-M tuvieron ya efecto en Ribadeo y generaron la marcha de tres de los ediles electos que no recogerán su acta. Son Mónica Freire, Jorge Díaz y Pilar Orero.



En un comunicado conjunto explican que se sienten dolidos con el BNG por no haber designado un diputado provincial que, aseguran, tenían pactado con el partido.

Ante esa situación explican que no se puede desarrollar con garantías su trabajo en el Bloque y por eso no toman su acta de concejales provocando así una crisis de calado que Pablo Vizoso deberá sortear nada más empezar el mandato.

Freire, Díaz y Otero dejan la política municipal y también la militancia nacionalista y aseguran hacerlo con "sosego" y "coa responsabilidade de facer as cousas de manera integra e fieis aoa nosos principios"



El comunicado:

No día de hoxe, queremos comunicarvos a nosa decisión de non recoller a acta como concelleiras e concelleiro do BNG no concello de Ribadeo.



As razóns que nos levan a tomar esta determinación nada teñen que ver coa nosa vontade persoal de continuar a traballar na mellora do noso Concello, senón que se basean na perda de confianza na organización política que representamos ata o día de hoxe, e que semella non compartir connosco o obxectivo de que Ribadeo conte cun goberno nacionalista de esquerdas.



Nestes catro anos o traballo realizado dende o grupo de goberno foi rigoroso, leal e comprometido cun proxecto integral de Ribadeo que se viña desenvolvendo nos últimos 16 anos. As probas son evidentes: os investimentos e actividades realizadas no derradeiro mandato requiriron dun traballo constante que tiveron, en gran medida, participación da Deputación de Lugo. Moitas compañeiras e compañeiros con responsabilidades de goberno nas diferentes localidades da nosa provincia acreditan esta labor feita e así o trasladaron nos diferentes órganos internos do BNG.



Para poder seguir desenvolvendo este traballo, desde fai meses, a candidatura do BNG de Ribadeo, da que formamos parte, tiña un acordo con representantes da Executiva Nacional e coa propia voceira nacional, Ana Pontón, no cal, entre outros puntos se garantía que o deputado ou deputada provincial seguiría a ser do noso concello.



Non se trataba dunha cuestión banal nin gratuíta, senón que era unha demanda xusta e lexítima para con Ribadeo, e así o consideramos as dúas partes. Unha vez coñecida na tarde de onte a decisión do Consello Nacional do BNG, sen ter en conta a vontade da propia Asamblea Comarcal da Mariña, na que a maioría das propostas feitas defenderon a continuidade da representación de Ribadeo na Deputación, non podemos mais que sentirnos enganados pola mesma organización da que levamos formando parte tantos anos.



Hoxe é un día moi difícil e triste para nós. Hoxe deixamos a política municipal e a militancia nacionalista de décadas nalgún caso. Hoxe tomamos a determinación de non continuar como concelleiros do BNG. Mais facémolo co sosego e fortaleza de quen fai as cousas con responsabilidade, de maneira íntegra e fieis aos seus principios. Facémolo tamén con liberdade, sen ter as mans atadas e volvendo as nosas dedicacións anteriores. E sobre todo, facémolo antepoñendo Ribadeo a todo, e tamén a todos.



En Ribadeo, a 17 de xuño de 2023.

Jorge Díaz Freije, Pilar Otero Cabarcos e Mónica Freire Rancaño