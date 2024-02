Cris Blanco, una nueva Guerreira a bordo de la nave naranja

La irrupción de Aroa no ha sido la única procedente del filial femenino esta temporada en el Pescados Rubén Burela FSF. Desde hace ya algunas semanas ha cobrado un gran protagonismo Cris Blanco, que ante el Leganés formó parte de la rotación de Julio Delgado y anotó su primer gol en la máxima categoría. La joven burelesa, que ya es una nueva Guerreira a bordo de la nave naranja aprovechó de maravilla las ausencias de jugadoras como Noelia Montoro, Irene Samper o Emilly Marcondes para gozar de minutos y contribuir al triunfo mariñano por 1-5 en la pista del colista.

Cris Blanco llevaba ya varios encuentros participando en los partidos, pero no había estrenado su cuenta, por lo que le hizo una gran ilusión marcar su primer gol en la máxima categoría del fútbol sala femenino y hacerlo además para abrir el marcador. "A verdade é que foi un momento raro porque pensei máis no que significaba para o equipo, xa que nos estaba custando máis do esperado, pero lóxicamente a alegría foi moi grande", manifestó la jugadora, que continuará en la dinámica del primer equipo hasta el final de la temporada, algo que la llena de orgullo. "Para mín estar aquí é algo moi inesperado, se mo din a principio de tempada non mo crería, agora levo xa algún tempo con primeiro equipo e estou moi feliz de poder seguir ata o final da tempada", aseguró.

Compartir vestuario con las mejores jugadoras del mundo es algo que Cristina Blanco está aprovechando al máximo para poder aprender, sobre todo a nivel de actitud y compromiso. "Este é un grupo de xogadoras moi sano e unido que fixo todo para integrarme dende o primeiro momento, non podo sentir outra cousa que agradecemento. Pero tamén é verdade que a nivel de traballo a esixencia é máxima, seguramente o que fai que sexa un equipo tan grande é o seu profesionalismo e xa non falo so dos adestramentos ou dos partidos, senón fóra da pista", señala la joven burelesa, que se encuentra muy cómoda en el equipo, tanto a nivel humano como deportivo. "Pensei que a adaptación sería moito máis lenta, pero a verdade é que me fan sentirme cómoda", explicó.

La jugadora también le agradeció a Julio Delgado la oportunidad que le está brindando. "Sempre está pendente de axudarme e animarme, pero tamén de correxir as cousas que fago mal", señala la jugadora, que reconoce sentir "certo nerviosismo, sobre todo na primeira rotación, pódeme a ansia de querer facelo ben".

Cris Blanco considera que su presencia en el primer equipo, así como la de Aroa o incluso las convocatorias de otras jugadoras como Irene Suárez o Claudia suponen un aliciente para la cantera. "Penso que este ano hai unha base feminina moi forte e ampla, polo que para as rapazas que veñen por detrás debe supoñer un aliciente ver que hai xogadoras que chegan e teñen oportunidades co equipo de Primeira División. Que as nenas nos vexan adestrar e xogar co primeiro equipo é un motivo de orgullo para elas e para nós".

Clásico

El Vista Alegre se viste de clásico este fin de semana para albergar el duelo entre el Pescados Rubén Burela FSF y el Futsi Atlético Navalcarnero, que tendrá lugar el domingo, a partir de las 13.00 horas en el recinto burelés. Cris Blanco ya tuvo la oportunidad de estar en la Supercopa ante las madrileñas, pero no jugó. Pese a la diferencia en la clasificación, a favor de las mariñanas, la jugadora asegura que "o Futsi é un equipazo que virá a por todas, pero nós temos que facer o noso partido porque temos armas para poder quedarnos cos tres puntos", aseguró.

Ascenso del filial

Cris Blanco podrá estar este fin de semana con sus compañeras del filial que se juegan el ascenso a Preferente. Al no coincidir el horario del partido del primer equipo, la jugadora podrá al menos disfrutar de un merecido título de Liga y cambio de categoría, siempre y cuando el cuadro mariñano gane en Castro, algo que parece muy factible. "Faime moitísima ilusión estar no partido do ascenso e poder celebralo coas miñas compañeiras, foi unha temporada moi boa e agora toca rematar a faena e acadar un ascenso que creo que nos merecemos", señaló la jugadora.