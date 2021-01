El cribado realizado en Xove detecta tres nuevos positivos entre 310 PCR efectuadas

El cribado de Xove ha servido para detectar tres nuevos positivos en el municipio, dos de ellos son trabajadores de sendos bares, lo que ha permitido cortar la cadena de transmisión. Se da la casualidad de que además ambos están vinculados familiarmente.

Es el resultado de las 310 PCR realizadas este domingo pasado en la localidad para controlar la expansión del covid-19. El alcalde, Demetrio Salgueiro, considera que la medida “cumpriu a súa misión ao aislar novos casos, dado que poderían contaxiar a máis persoas ao estar en contacto co público no seu traballo e ao mellor aínda non houbo contaxio”. El resto de los test arrojaron un resultado negativo, incluso los de sus compañeros.

El regidor xovense explica que la elevada incidencia del municipio está favorecida “porque somos pouco habitantes e a metade dos contaxios están localizados na residencia, o que dispara as estatísticas”, señaló en alusión a los 25 positivos detectados en el centro de mayores San Bartolomeu.