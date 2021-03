Traballadores de cara ao público de Burela serán citados para un cribado a vindeira semana

Os bureleses máis expostos ao público por razóns laborais serán citados para un cribado masivo que se realizará a vindeira semana no Hospital Público da Mariña, segundo anunciou o alcalde, Alfredo Llano. O rexedor contou que "este xoves recibín a noticia pola chamada das autoridades sanitarias que me confirmaron que había un barco atracado no porto de Burela con 14 positivos. Fixemos unha análise da situación e evidentemente hai que ter en conta e hai que dicilo con toda sinceridade que aparecen casos inmediatamente. Sóbese moi fácil, pero baixar é moi difícil. Polo tanto fago unha chamada de atención para ter precaución, para que se cumpran os protocolos e para tratar de evitar o contaxio en todos o lugares e momentos dunha forma clara".

Llano dixo que "as autoridades sanitarias fan a proposta de facer un cribado a próxima semana, o mércores ou o xoves. Desde o Concello imos elaborar un bando para animar e motivar á xente para que vaia facer este cribado, que vai dirixido en principio a todas as persoas que atenden algún negocio ou estean nalgún traballo relacionado coa atención á xente, como poden ser en restaurantes, bares, calquera tipo de tenda, taxistas… A partir do luns elaboraremos un bando onde se indicará claramente os datos que hai que aportar e a voluntariedade de facer ese cribado. Será no Hospital de Burela o mércores ou o xoves".

O alcalde de Burela manifestou: "Hai que ter en conta que se puxeron moitas vacinas, pero aínda quedan moitísimas máis por dar. Por tanto non hai nada seguro, hai que atender aos protocolos e non relaxarse porque suporía volver para atrás. E o que queremos e ir para diante. Así que temos que conseguilo entre todos, dando o exemplo que é habitual en Burela, de responsabilidade, sendo conscientes do que pode suceder porque é moi fácil subir pero moi difícil baixar".

E engadiu: "por tanto agora, que hai estes 14 casos nun barco que está no porto de Burela, imos procurar que non volvan xurdir certos brotes ou rebrotes".