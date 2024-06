Na cresta da onda lucense

Os mozos da Mariña levaban anos facendo equilibrios nas ondas do seu mar, pero tiveron que vir os australianos para que os veciños deixaran de tomalos por tolos por bañarse no inverno e empezaran a valorar o potencial da costa lucense para o surf.

Hoxe hai escolas en todos os concellos e cada vez son máis os rapaces que se inician neste deporte. Algúns xa colleitan títulos, xa forman parte das seleccións galega ou española e xa se mollan en augas internacionais. Levan A Mariña por bandeira e alí onde surfean deixan claro que veñen dunha terra onde as ondas teñen personalidade e ata nome propio.

Uxío Rodríguez, un viveirense na selección

Uxío Rodríguez, cunha surfista da selección española

Vive pendente do mar e é quen de comunicarse con el. Enténdense. Uxío Rodríguez é de Viveiro e leva desde os 14 anos ignorando os consellos da súa avoa e meténdose no mar cando non hai mariñeiro que se atreva a facelo.

Brazada a brazada foi facendo oficio ata converterse en adestrador de surfistas. É un dos monitores da Viveiro Surf Escola e preparador habitual da selección galega de surf. Este ano acompañou tamén como técnico á selección española junior no campionato do mundo celebrado no Salvador.

A súa función era interpretar o mar. "O meu traballo era estudar as rompentes, saber o que está pasando na auga, para orientar os deportistas e optimizar as capacidades de cada un na auga. Facer un planteamento táctico en función de como veña o mar", explica.

Pero o mar do Salvador non é o Cantábrico lucense. "Todos son diferentes. Empecei a estudar as ondas do Salvador dez días antes do campionato, para poder intuír a súa evolución e detectar as ondas con potencial", apunta.

En resume, "estou todo o tempo pendente do mar, pero aínda así é impredecible porque na súa evolución inflúen moitos factores". En todo caso, logrou entenderse con el e a selección española regresou de América con moi bos resultados. "Dylan Donnegan conseguiu a medalla de ouro. Foi unha gran satisfacción porque é un rapaz canario que eu xa coñecía desde pequeño e ten moito nivel".

A vindeira fin de semana, Uxío Rodríguez volverá exercer de técnico coa selección galega. Será no campionato nacional que se disputará en Valdoviño.

Esa costa xa non é descoñecida para el, aínda que non lle perde o respecto. Nin sequera ao Cantábrico no que medrou. "Vai cambiando. O Cantábrico non é o mesmo que hai dez anos. Os invernos son máis tranquilos e os veráns máis inestables, con correntes e dirección de mar diferentes". Non sabe se é cousa do cambio climático ou da conxunción dos astros, pero advirte de que hai que ter moita precaución e ser conscientes sempre da imprevisibilidade do mar.

Uxío Rodríguez interpreta o mar para que os surfistas saiban como traballar as ondas

Lembra cando comezou a surfear e constata a evolución do deporte. "De neno era autodidacta. Aprendía cos amigos e entraba só ao mar. Agora hai escolas para aprender e é todo máis seguro. O recomendable é ir sempre con alguén que saiba, non meterse ao tolo no mar", afirma.

Destaca o potencial da costa lucense para o surf. "A Mariña está emerxendo. Nós sempre soubemos que esas ondas estaban aí, pero agora estase descubrindo o potencial. Hai xente que chegou buscando ondas grandes e quedou a vivir aquí".

Esas ondas especiais, como a panchorra de Ribadeo ou a machacona de Burela, non son aptas para calquera. Para surfealas é necesario equipo de apoio, embarcación ou moto de auga para achegarse a ela e para saír a remolque tras a eclosión.

Na súa escola ensinan todas as técnicas de surf, pero Uxío Rodríguez, persoalmente, prefire o cara a cara sen intermediarios, a confluencia do home e o mar.

Nacho Fernández vai polo mundo na procura de ondas

Nacho Fernández

Esa tamén é a preferencia de Nacho Fernández, que vive por e para surfear. "Gústame o surf puro, o de remada. Ti cos elementos". Acaba de chegar de Sri Lanka. Botou aló mes e medio a remollo. "A miña vida está dedicada a viaxar para surfear. De setembro a abril fago a tempada de ondas en Galicia e despois móvome para buscar lugares onde se poida surfear en bañador", explica entre risas.

Viaxa con frecuencia a América, a Indonesia, e este ano probou sorte en Sri Lanka. Voltou contento. "O surf regúlame, permíteme ser mellor persoa e tamén coñecer mundo, xente con gustos afíns e outras culturas", comenta.

Nacho Fernández acaba de chegar de Sri Lanka, onde surfeou preto de dous meses

Gústalle lembrar os seus inicios. "Ía co meu irmán Luis e cun amigo, Luis Cuadrado. Quen nos deixou a primeira táboa foi Gonzalo Nito, que tiña unha e nunca a usara. Aínda a ten na casa", apunta.

Conta que "ao principio no instituto ríanse de nós por meternos no mar no inverno e daquela facíanme dubidar, pero houbo un punto de inflexión. Aos 18 anos coñecín a Kevin, un australiano. Viaxaba nunha furgoneta e estropeóuselle en San Román. Tiña a miña idade e estaba dando a volta ao mundo facendo surf! Aí cambioume a perspectiva".

Nacho Fernández nunca competiu nas ondas. "Creo máis noutros valores, en desfrutar do mar e da natureza. É un estilo de vida atractivo", afirma. "Dedícome a isto. Teño unha escola de surf, un bar de praia en Esteiro (Xove) e casas de aluguer", apunta. E engade que "non teño fillos nin un traballo que me amarre porque quero liberdade para viaxar".

Aínda así, asegura que non é necesario moverse de Lugo para desfrutar do surf. "A Mariña xa é un referente no mundo do surf. Foron medrando as escolas, as tendas e aumentou moito o número de practicantes".

Desfruta con esta evolución do deporte en Lugo e das posibilidades que ofrece. "Eu vivo como quero, desfrutando da vida, e confórmome con non perder eses días clave que cada tempada nos ofrece o mar", sentenza.

Jorge Guerreiro estuda, traballa e surfea

Jorge Guerreiro

Quen tampouco perde ocasión é Jorge Guerreiro. Compaxina a práctica so surf co traballo de monitor e os estudos. Acaba de facer as probas de acceso á universidade e o vindeiro curso quere comezar os estudos de Enxeñería Química.

O que ten claro é que o que faga debe ser compatible co surf. "É difícil, pero pódese facer. Durante este curso estudaba de luns a venres e traballaba nas fins de semana de monitor na escola de surf de Viveiro. Agora no verán seguirei axudando, xa con máis disponibilidade", explica.

E aínda lle queda tempo para adestrar para a competición. A vindeira fin de semana participará no campionato de España. Enfrontarse aos mellores non lle mete medo, xa o fixo moitas veces desde que con catro anos se subiu por primeira vez a unha táboa de surf.

Jorge Guerreiro participará a próxima semana no campionato estatal

Jorge Guerreiro comparte afección co seu irmán e os seus pais non dubidaron en apoialos. O deporte sempre marcou as vacacións familiares e "durante moitos leváronnos á costa de Francia a surfear e tamén a Portugal", explica.

Agora está na súa man manter a actividade e este surfista teno claro: "Non sei aínda onde irei estudar. Se vou a Xixón téñoo fácil porque hai praias cerca. Se vou a Santiago, malo será que non atope quen me acompañe", afirma con convencemento.

Álex Molina constrúe táboas en Burela

Álex Molina

Surfeando atopou o seu modo de vida Álex Molina. "La gente no tenía donde arreglar las tablas", comenta un mozo criado en San Cibrao e impulsor de Serea Surfboards. "Empecé reparando mi tabla y las de los amigos. Vi la necesidad de un taller de fabricación en A Mariña y aproveché una oferta de locales para emprendedores en Sargadelos. Tras esa primera etapa, acabo de mudarme a otra nave en el polígono de Burela", explica.

Álex Molina fabrica táboas de surf a demanda, ao gusto de cada deportista e adaptadas ás características do tipo de surf que practique cada un. "Suelo fabricar tablas tipo retro, pero también las hago para competición, que son más estrechas, con características exclusivas", apunta. O cliente explica o que necesita e Álex Molina fai realidade a súa táboa.

Álex Molina empezou reparando a súa táboa e agora fabrícaas en Burela

A maiores do traballo de fabricación, este emprendedor tamén repara. "Cada día llegan tablas para arreglar", un detalle que indica o auxe do deporte na Mariña.

Álex Molina tamén o sabe por experiencia. "Hay muy buenas olas. En las grandes no me meto porque hay que tener equipo, pero donde hay esas también vienen otras asumibles. Yo busco pasarlo bien, la libertad en el agua", que é a fin de contas o punto de confluencia de todos os surfistas.