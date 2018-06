TITO MARGARIDE será homenajeado antes de la prueba, delante del pabellón municipal,que llevará su nombre. La carrera transcurrirá además por algunos parajes

por los que entrenaba el exatleta, que se muestra feliz y orgulloso por todo el cariño que está recibiendo desde su localidad natal.

Parece que llegan todos los reconcomientos juntos, el año pasado un programa de radio y ahora el nombre del pabellón y la carrera dedicada, ¿cómo se siente?

Feliz y agradecido, a todo el mundo le gusta que le recuerden y más en el lugar donde nació. La verdad es que lo del pabellón ya se acordó en un pleno hace algunos meses, pero decidieron hacerlo coincidir con la carrera y lo de la radio fue el año pasado, todo me hace sentir un privilegiado.

¿Qué le parece la iniciativa de hacer una carrera por los márgenes del Eo?

Pues cualquier creación de una nueva carrera es siempre una buena noticia para el atletismo, que vive momentos muy buenos. Además, en este caso creo que la iniciativa es todavía más importante porque se aprovecharán algunas zonas que apenas se utilizan desde que se cerró el tren minero, como es el caso de los túneles. Creo que en general es algo muy provechoso para A Pontenova.

Usted conoce bien el circuito ya que por allí entrenaba.

Bueno, parte sí, pero otra parte no la conozco porque entonces no se podía correr por la vía ni por los túneles. Desde finales de los 60 todo ha cambiado mucho, aunque hace poco fui con mi madre y pude ver parte del recorrido, no todo, que me parece muy interesante.

Mitad será por tierra y mitad por asfalto, ¿qué opina?

Una buena idea; creo que a los atletas en general les gusta más correr por asfalto en una carrera, se sienten más seguros, aunque a la hora de entrenar tal vez sea mejor hacerlo por tierra para algunas cosas, sobre todo si no hace charcos. Creo que este es el caso, ya que es difícil que se produzcan charcos durante el recorrido.

Hablaba usted de que el atletismo goza de buena salud, ¿se refiere también a la provincia de Lugo?

Creo que está claro. A partir del año 1992, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, hubo un avance importante en toda España, pero en Lugo creo que el impulso definitivo

fueron las carreras Corre con Nós, que empezaron a finales de los 90. A partir de ahí las carreras populares empezaron a proliferar y también se vio beneficiado el atletismo en pista.

¿Le sorprende?

En parte, no. Creo que al final la gente se va dando cuenta de que la práctica del deporte es algo muy saludable y el atletismo es uno de los deportes que puedes hacer sin depender de otros. Creo que en principio tiene mucho que ver con evitar el sedentarismo, aunque una vez que empiezas a salir a correr habitualmente ya es difícil

dejarlo. Es como una adicción buena.

¿Qué relevancia cree que han tenido los clubes en este buen momento del atletismo en Lugo?

Mucha, y no solo los clubes, sino también los colegios o centros educativos. Franciscanos siempre ha sido una referencia, con algunas generaciones brillantes y otras un poco menos, pero siempre con una base excelente. Después, la aparición de clubes como el Lucus o el Atlética ayudan a que los atletas continúen teniendo apoyos para seguir practicando el atletismo.

Sigue el atletismo en A Mariña?

Claro, veo el trabajo que están haciendo en Lourenzá y me quedo admirado, con deportistas que están peleando con los mejores de Galicia pese a ser un sitio pequeño.

Muchas veces no se valora lo suficiente. Creo que la eclosión de Adrián Ben también ha sido muy importante para animar a los chavales.

Hablemos de Adrián Ben y de su propio hijo, Miguel González. Parece increíble que dos lucenses del mismo año hayan peleado por títulos nacionales desde las categorías inferiores tanto en atletismo en pista como en campo a través.

Desde luego que es algo maravilloso para la provincia de Lugo y tambíen para Galicia. Adrián ya está ahí, metido de lleno en la élite del mediofondo y Miguel tiene cualidades también, pero no está teniendo mucha suerte con las lesiones. Creo que también hay diferencias entre el mediofondo y el fondo, ya que la explosividad se desarrolla antes, como se está demostrando con Adrián, que cada año se le ve una progresión tremenda, y en el fondo hay que tener más paciencia porque las cualidades que te llevan a ser un

gran fondista requieren más tiempo y experiencia.

¿Les ve posibilidades de alcanzar unos Juegos Olímpicos?

Desde luego, estoy totalmente convencido de que ambos van a llegar a disputarlos, otra cosa es lo que puedan hacer en ellos, ya que todos sabemos lo que significa competir contras los africanos. En este sentido Adrián tiene más opciones por su gran final, pero lo que me parece estupendo es que podamos hablar de dos chavales de la provincia de Lugo que pueden alcanzar el rango de olímpicos, que son palabras mayores. En este sentido megustaría también añadir a Tariku Novales, que es un chaval de Noia que viene compitiendo con ellos y que también ha hecho que los tres sean mejores con una rivalidad sana.