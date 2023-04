"Cremos que o sistema sanitario vai rebentar" di a Plataforma Sanitaria da Mariña

A Plataforma sanitaria da Mariña acaba de convocar outra concentración diante do centro de saúde de Burela o vindeiro mércores 26 ás 20.00 horas. Está promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública e responde ao lema Queremos a nosa Atención Primaria, retomando as mobilizacións que durante meses percorreron os diferentes centros sanitarios da comarca acompañados da recollida de sinaturas en apoio da Iniciativa Lexislativa Popular de medidas urxentes para recuperar e fortalecer a Atención Primaria.

Volven poñer no foco da atención a Atención Primaria por ser o eixo central do sistema sanitario, e advirte de que "o seu desmantelamento esta a producir un xeito de reaccións en cadea que trascenden este nivel asistencial e que poñen tamén en perigo a atención hospitalaria, xa de por si moi deteriorada".

Montse Porteiro, portavoz da Plataforma Sanitaria da Mariña, lamenta que o Goberno galego "nada fixo para arranxar os problemas dos que adoece a sanidade pública e continúa a falta de persoal sanitario de todas as categorias. As nosa crianzas seguen sen pediatra , non se substitúe ao persoal sanitario con permisos ou baixas, o persoal administrativo ten unha carga de traballo inasumible sen que desde a Administración reforcen a este colectivo, obrigándoos por outra banda a utilizar ferramentas de traballo que non axilizan a asistencia pero que si multiplican a súa carga de traballo e vulneran a intimidade do paciente. Tamén advirten desde o colectivo que estamos case ás portas do verán e esta comarca multiplicará por tres a súa poboación, sen que desde o Sergas se puxeran solucións,co perigo real de que se colapsen os dous niveis asistenciais, sen previsións de reforzar o persoal e cuns profesionais en todas as categorías que están ao límite da súa resistencia, esgotadas, maltratadas pola administración e en moitos casos sufrindo problemas de saúde físicos e mentais derivados de estres continuado ao que están sometidos".

"Cremos que o sistema vai rebentar e as consecuencias serán imprevisibles e desastrosas para o conxunto da sanidade pública", engade Porteiro. A plataforma acadara máis de cincuenta mil sinaturas en toda Galicia e culminou nunha manifestación multitudinaria e histórica en Santiago que foi cualificada como o Nunca Máis da Sanidade.

Agora chaman de novo ás veciñas e veciños da comarca a acudir a esta concentración diante do Centro de Saúde de Burela e amosar a nosa repulsa ante o "desmantelamento que está a sufrir a sanidade pública e está a conducir á privatización da sanidade a pasos axigantados". “ Advertimos de que o experimento de privatizar tamén a Atención Primaria que o PP iniciou en Andalucía pronto chegará aquí", conclúen.