Ansiedad en la vuelta a A Maruxaina: "Creí que lo iba a llevar mejor y no fui capaz de integrarme"

Una de las víctimas de las grabaciones ilegales durante la fiesta de A Maruxaina en 2019, Paloma Maseda, ha apremiado al juzgado de Viveiro a que concluya la investigación.

Maseda —una de las víctimas que ya han declarado ante el juez— ha expuesto, tras el regreso de esta fiesta de corte mitológico en San Cibrao, en el ayuntamiento de Cervo, que esta edición era "muy deseada", aunque ha reconocido que en su caso no fue "como realmente pensaba". "Creí que lo iba a llevar mucho mejor y no fui capaz de integrarme en esta fiesta a pesar de estar con toda mi gente, con mis amigos, con mi familia. No fue lo que esperaba, estuve con mucha ansiedad. Fue todo muy raro", ha explicado.

No obstante, ha aprovechado para felicitar a los organizadores de este año en que hubo "más baños y muchísima más seguridad, también se mejoró la limpieza a nivel de calle". "Era lo que se necesitaba también", ha apuntado.

De la investigación, Paloma Maseda ha esgrimido que están a la espera de si "se mueve un poco", admitiendo que ahora en verano la instrucción puede ralentizarse algo. De todas formas ha emplazado a ponerse "las pilas" en este asunto. "Es indignante que haya transcurrido tanto tiempo y siga esto como al principio". "Al fin y al cabo estamos como al principio (en 2019). Esperamos que se muevan algo y hagan ya su trabajo", ha concluido esta víctima de las grabaciones ilegales, con imágenes que en algún caso se llegaron a colgar en páginas pornográficas.

De momento se ha tomado declaración a casi cien mujeres que fueron grabadas orinando furtivamente. Quedan una veintena de ellas por declarar ante el juez de Viveiro.