El mes de julio parece haber devuelto a Ribadeo a niveles turísticos previos a la pandemia a nivel numérico, aunque no a nivel de usos y costumbres. Por ejemplo, ahora los establecimientos de hostelería detectaron que los visitantes salen más a comer que a cenar. Y también corroboraron algo que ya se esperaba y que parece ser un cambio de hábitos habitual en todas partes: que la noche fue perdiendo el tirón de otras épocas.

El concejal de Turismo ribadense, Pablo Vizoso, desgranó este martes otras particularidades del turismo veraniego ribadense que están detectando y se paró en una en concreto que califica de "moi importante" y que es el aumento de visitantes extranjeros. Porque en el mes de julio llegó a Ribadeo gente procedente de 35 países. Concretamente, cuantificó los visitantes extranjeros a Ribadeo como un 16,14 por ciento del total. Esto significa que se superaron los niveles previos a la pandemia y los países que más turistas aportan son Francia, Italia, Alemania y Portugal.

Con estos datos en la mano Pablo Vizoso explica que "a fortaleza do destino resistiu o envite destes complexos últimos anos e logrou manter as súas cifras de visitantes e as súas taxas de ocupación hostaleira polo que debemos de facer un balance do mes de xullo moi positivo. E a previsión que se manexa para agosto tamén é moi favorable".

PROPUESTAS. Asimismo, el edil ribadense se refirió a las nuevas propuestas turísticas puestas en marcha por el gobierno municipal como las visitas guiadas, con un total de once rutas por el patrimonio natural y cultural del municipio que también están encontrando una buena respuesta entre los turistas.

Pablo Vizoso asegura que los visitantes a Ribadeo se animan también mucho con las visitas teatralizadas "para así poder gozar do fascinante patrimonio cultural e etnográfico presente en cada recuncho da vila e tamén do interior do concello, ademais de catro xeorrutas para ter unha ampla visión do importante patrimonio xeolóxico do noso litoral, que vai dende o conxunto de arcos rochosos máis importantes da península ata a maior estrutura xeolóxica da mariña lucense".