Crecen las denuncias por la situación "límite" del centro de salud de Viveiro

Los sindicatos CSIF y CIG y la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña denuncian la situación "alarmante" e "insostíbel" en el centro de salud de Viveiro, donde estos días solo hay dos médicos de siete totales en el turno de mañana y no pueden atender la actividad ordinaria, solo urgencias. Denuncian también la falta de pediatras. El Sergas defiende que no hay facultativos para cubrir todas las ausencias y que hace todo lo posible con los recursos humanos existentes.

Cartel del expendedor de tickets del centro de salud de Viveiro. EP

Desde CSIF advierten de la "temeraria sobrecarga de trabajo" que sufre el personal del centro de salud por la "alarmante" falta de médicos y pediatras. Afirman que los profesionales están "al límite, desbordados, saturados y sobrepasados" y exigen a la gerencia del área sanitaria que adopte medidas urgentes sobre un problema del que la hace responsable. "Se trata de un problema cronificado, no puntual", aseveran.

La CIG denuncia la situación "insostíbel" en el centro de salud, con cinco ausencias (dos de baja, dos de vacaciones y otra persona que dejó el Sergas) que dejan solo dos médicos por la mañana. Agrega que por la tarde hay solo una médica y a esto añade la falta de pediatras. "Fronte ás mentiras do PP, a única realidade é que temos menos e peores servizos sanitarios e os damnificados son a poboación e os profesionais por unha sobrecarga asistencial", subrayan.

La plataforma sanitaria también denuncia la falta de médicos y agrega que los pacientes que intentan pedir cita "teñen once ou máis días de agarda" y que los niños "non dispoñen de pediatra tódolos días da semana".

El Sergas explica que es "absolutamente imposible" cubrir todas las ausencias al no haber médicos en las listas de contratación y dice que este martes hubo más personal por la mañana "grazas á colaboración do persoal do Sergas, que está a realizar prolongacións de xornada e intersubstitucións". Aseguran que se atienden las patologías urgentes y que se programan para otros días procesos que pueden esperar. Esperan recuperar la normalidad con la incorporación "nos próximos días" de los profesionales que están en su periodo reglamentario de vacaciones.

Denuncia de un usuario

Un paciente, Pedro Cabarcos Quintela, asegura por su experiencia que "a saúde está en serio risco na Mariña". Explica que estuvo tres años sin médico de familia asignado y que eso le suponía un inconveniente para el seguimiento de su salud. Cuando lo tuvo iniciaron los trámites para una segunda operación de cadera, con cita pedida en el Hospital da Mariña el 27 de junio: "Levo polo tanto catro meses de espera para unha primeira cita en Traumatoloxía e outros catro para unha primeira cita en Medicina Interna debido a dous procesos raros de celulite nunha perna", expone.

Este vecino —que también critica que el Sergas no informe de la anulación de citas cuando no hay médicos— dice sentirse "indefenso e abandonado por un sistema de saúde da Xunta que non está a respectar a Constitución" en cuanto a la protección de la salud.

"A todas as miñas reclamacións sobre o médico de familia se me contestaba que non había facultativos de substitución", dice, y ve responsable al gobierno que desde el 2009 dirige la Xunta.