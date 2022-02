Crece la presión para tener más datos sobre la central hidroeléctrica Xistral

La presión sobre el alcalde de O Valadouro para que ofrezca más información sobre la central hidroeléctrica Xistral y para que modere su apoyo a la misma va creciendo. Los vecinos de Recaré presentaron este viernes un escrito en el concello contra la central y, si el jueves fue el PP quien se lo recriminó, ahora fue la portavoz de Udival, María José Fernández, quien indicó que en el anteproyecto había detectado información que no pudo interpretar.

Asegura que "pese á miña formación en enxeñaría, existen moitos datos que se escapan da miña comprensión, por iso non acabo de entender como Edmundo Maseda, con tanta premura, foi capaz de descifralo e valoralo tan favorablemente".

Udival entiende que por encima del interés económico municipal tienen que primar los intereses de los vecinos de O Valadouro "e este proxecto non é unha cuestión para tomar tan á lixeira e aventurarse tan alegremente" como creen que está haciendo Maseda.

María José Fernández: "O alcalde ten que centrarse nas implicacións de ter unha industria desa envergadura a curto e medio prazo"

María José Fernández también reflexiona sobre la generación de puestos de trabajo durante la construcción de las instalaciones, algo que cree que carece de valor "se logo destrúe máis dos que van quedar e provoca o despoboamento dunha parte do noso fermoso val onde actualmente vive xente nova que apostou por seguir coa tradición familiar e conservar, actualizar e investir no sector gandeiro". De forma irónica, dice estar impresionada "da facilidade coa que o noso rexedor fala de enerxía limpa e ecolóxica, dos postos de traballo que se van crear (uns 50 segundo declaracións do propio alcalde e uns 20 segundo a empresa); da sorte que tivemos porque un proxecto desta envergadura se desenvolva no Val. Lamentamos non escoitar falar da preocupación pola situación na que quedan os veciños que verán gravemente danado o seu modo de vida, nin das casas que quedarán a uns metros do embalse inferior e das consecuencias que, tanto os traballos de construción como o propio embalse, terán sobre eses fogares e sobre a calidade de vida dos veciños afectados".

Por todo ello solicita al gobierno municipal que no se centre solo en el aspecto económico y "coñeza e dea a coñecer minuciosamente as implicacións que unha industria desta envergadura traerá a curto, medio e longo prazo, porque todos os residentes no Valadouro somos afectados".

Eliseo Lorenzo: "Polo de agora non temos información suficiente sobre as previsións de creación de emprego da central"

ALFOZ. En Alfoz, el grupo independiente VIA solicitó "cautela e sosego" ante las informaciones que hay ahora mismo sobre la central y cree que con el anteproyecto existente "non temos información suficiente sobre as previsións reais de emprego, as consecuencias dun desmantelamento no caso de cesar a actividade, a afección no traballo dos residentes do concello, ou sobre a perturbación que sufriría o noso río, clima ou terreos. A opinión de VIA Alfoz é, polo tanto, desfavorable a calquera instalación que vaia en contra dos intereses de Alfoz e da súa veciñanza".

VIA solicitó poder estar en la videoconferencia del lunes con Atalaya Generación y se quejó de "a pasividade do alcalde, Jorge Val", y de la actitud del PP en este tema "interesado en solicitar, para tratar este asunto, a celebración dunha xunta de portavoces, figura que non existe no noso concello, ou dun pleno monográfico, que consideramos innecesario neste momento, posto que xa hai programado un acto informativo para o vindeiro 16 de febreiro".

FOZ. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anticipó en Augas de Galicia que estudiará el proyecto y alegará en lo que estimen oportuno.