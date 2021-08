El CP Viveiro Hotel Urban cumple 25 años con una estructura consolidada

El Club Piragüismo Viveiro Hotel Urban alcanza su 25 aniversario consolidado entre los más sólidos de Galicia por el incremento considerable del número de palistas jóvenes en los últimos años.

Un grupo de expertos palistas encabezados por el presidente, Jesús Fernández Dopico, y con Alberto Pigueiras como secretario y uno de los deportistas más emblemáticos, ha conseguido gracias a su esfuerzo y dedicación dotar a la entidad vivariense de recursos materiales y humanos suficientes para competir de tú a tú con clubes con presupuestos mucho mayores y más facilidades para atender las necesidades de los niños y niñas que se acercan al piragüismo.

Alberto Pigueiras lleva desde el año 1997 en el club, que nació un año antes de la unión del Club Piragüismo Viveiro y del Santa Rita de Galdo. Con el paso del tiempo, la entidad se ha convertido en una referencia del piragüismo de base, idea que sigue muy presente a la hora de tomar decisiones por parte de la directiva.

"Agora mesmo somos 70 persoas as que formamos parte do club, pero máis de 40 son rapaces da canteira. Nós (refiriéndose a la directiva, de 6 personas, y al resto de palistas seniors y padres de los niños que colaboran) estamos no club co único obxectivo de darlle a oportunidade aos rapaces de ter unha alternativa á hora de facer deporte que non sexa a habitual", subraya Pigueiras, que asegura que la demanda de niños y niñas que quieren probar el piragüismo sigue creciendo, pero también cree que la cifra actual es casi el tope de lo que el club se puede permitir.

"O piragüismo non é un deporte barato, sacar un neno á auga con toda a equipación esixida está en torno aos 1.000 euros entre o material e a roupa e non dispoñemos dos recursos suficientes agora mesmo para ter unha maior cantidade de rapaces", añadió.

El Concello de Viveiro, la Diputación Provincial de Lugo y los patrocinadores, entre los que destaca el hotel Urban, que da el nombre al club, contribuyen a mantener vivo el sueño del Club de Piragüismo de Viveiro, pero toda esta aportación resulta a veces insuficiente y obliga a los dirigentes de la entidad a hacer malabares para gestionar los fondos para satisfacer las necesidades de todos los piragüistas.

"Loxicamente non poderiamos facer nada sen a as aportacións públicas e privadas, pero entre todo xuntamos uns 9.000 euros anuais, unha cifra que non nos dá para poder afrontar tantas competicións como quixeramos ao longo de Galicia e incluso a nivel nacional", explica.

El reto, contar con nuevas instalaciones y un pantalán Pigueiras tiene muy claro que el mejor regalo para el 25 cumpleaños del club sería "dispoñer dunhas instalacións novas e a construción dun pantalán", ya que cree que Viveiro es "un sitio ideal para os deportes náuticos, especialmente para o piragüismo".

Por ello, cree que las instalaciones de las que disponen ahora mismo se están quedando obsoletas: "O ideal sería facelo todo no mesmo sitio, pero estamos abertos a outras posibilidades". Muchos de los jóvenes que se iniciaron en el club desde muy pequeños están demostrando grandes avances y progresos a base de entrenamientos y regatas. Alguno ya sabe lo que es ganar pruebas provinciales e incluso optar a puestos de honor en los campeonatos gallegos, aunque lejos de las medallas.

La explicación que da Alberto Pigueiras para explicar la dificultad a la hora de dar el salto de calidad definitiva tiene que ver también con la falta de recursos. "Penso que dispoñemos dun bo plantel de adestradores, pero para que os palistas máis noviños eleven moito o nivel necesitan competir en probas cos mellores de Galicia, algo que non é posible porque non podemos ir a moitas competicións por falta de medios. O ideal sería disputar unha media de 20 ou 25 regatas cada ano para ter unha melloría moito máis grande", asegura un Pigueiras que vio esfumarse a un deportista como Christian Toro, que dio sus primeros pasos en Viveiro hasta los 14 años y que es, nada más y nada menos, que medallista olímpico en Río 2016.

"Estivo en Viveiro ata que necesitou saír para poder medrar como piragüista. Pero para nós é unha pasada que estivese no club, é coma o Adrián Ben do piragüismo para Viveiro", dijo.

El club vivariense se reinventa cada año y ofrece novedades para dotar de oportunidades a sus jóvenes palistas en diferentes modalidades. Esta misma temporada recuperó su sección de kayak de mar, que había dejado un poco de lado en los últimos años, para competir en algunas regatas de la Liga Galega.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana la pareja formada por los jóvenes Lorenzo Júnior García y Roque Basanta ocuparon la tercera posición en la prueba disputada en Cabanas, igual que hizo la veterana Vanesa Vizoso en su categoría.

Fue un fin de semana más que productivo, ya que Alberto Pigueiras se alzó con el triunfo en la Baixada Internacional do Río Umia, junto a su compañero de club Manuel Carreja. "Agora mesmo os palistas de máximo nivel están centrados no piragüismo en pista e menos neste tipo de descensos de ríos e travesías, polo que saiamos con opcións e aproveitámolo para ganar", señala.

Competición: La regata de la liga provincial llega el domingo con más de 200 palistas

El Club Piragüismo Viveiro Hotel Urban disfrutará el domingo de uno de los momentos más importantes de cada temporada con la organización de la tercera regata de la Copa Diputación, la liga provincial que cada año promociona el organismo.



La prueba, que reunirá a más de 200 palistas de los seis clubes lucenses, está programada para las once de la mañana. Además del Urban competirán el CD San Ciprián, Kayak de Foz, Altruán Ribadeo y los dos clubes con sede en la ciudad de Lugo: el Cidade de Lugo y el Fluvial.



Tercera plaza



La buena actuación del Urban en las dos primeras citas, en Lugo y Ribadeo, le permite llegar a su regata ocupando la tercera posición, que quiere defender con uñas y dientes, según explica Pigueiras, que ve difícil destronar a los dos equipos de la capital lucense de los dos primeros puestos.



"Teñen moitos palistas en case todas as categorías e suman moito, o noso obxectivo é intentar manter a terceira praza, que nos levaría a ser o equipo mellor clasificado da Mariña", señala.



Muchas opciones



Visto lo sucedido en las dos primeras regatas, el Urban afrontará la prueba de Viveiro con muchas opciones de medallas e incluso algunas claras para conquistar el triunfo.



Sin ir más lejos, en la regata celebrada en Ribadeo, cuatro palistas del Urban subieron a lo más alto del podio e intentarán repetir en Viveiro. Se trata de los alevines B José Oca y Lucía Orbe y de los benjamines Víctor Pérez y Maya Silva.