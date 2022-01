O coronavirus obriga a aprazar a inauguración da tirolina da Pontenova

O alcalde da Pontenova, Darío Campos Conde, informa de que a inauguración da tirolina, que estaba prevista para este venres, queda aprazada ata novo aviso debido ao confinamento de varios empregados da empresa adxudicataria, que xestiona esta instalación.

O socialista Campos Conde di que "abriremos esta nova iniciativa turística con todas as garantías e por suposto, atendendo sempre as recomendacións sanitarias. Este complexo conta con dous grandes atractivos: visitar a única galería mineira aberta ao público de Galicia e lanzarse pola tirolina que conta con 330 metros de lonxitude. A instalación da Pontenova recrea o trazado do antigo tranvía aéreo que, atravesando o río Turia, transportaba o mineral desde as ladeiras da mina de Consuelo ata a mina de Boulloso".