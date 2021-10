"O covid non nos impediu sacar adiante proxectos"

Dous anos xa sen Festa da Faba, non sei que supón para o concello, tanto como escaparate propio como para o comercio e a hostalería, que eran días de boas ventas.

Esta primeira fin de semana de outubro é sen dúbida o mellor escaparate que ten o noso produto, xa que está declarada Festa de Interese Turístico Galego é iso dalle un recoñecemento exterior moi grande. Porén, e a pesar de que as circunstancias non nos permiten celebrar unha festa no seu formato habitual, dende o Concello preparamos unhas xornadas cunha programación adaptada; polo tanto, a faba será protagonista e renderémoslle a súa merecida homenaxe. A pesar de que sabemos que a nivel económico non vai ser como en edicións pasadas, no comercio e na hostalaría, confiamos en que o ano que vén poidamos facela xa por todo o alto.

Dous sectores ademais moi castigados pola pandemia. Que axudas lles brindaron dende o Concello?

Dende o Concello tentamos botarlles unha man poñendo en marcha algunha medida que estaba ao noso alcance. Fíxose entrega de garrafas de xel desinfectante para todos os locais e aplicáronse exencións na taxa de residuos sólidos urbanos e de terrazas.

Unha época de covid na que no Concello non se parou de traballar. Que obras de calado se fixeron?

Aínda que o covid nos condicionou moito no funcionamento do día a día, iso non nos impediu traballar e sacar adiante proxectos. Levamos a cabo a execución completa do campo de herba artificial de Santa Cruz e as melloras do estacionamento; construíuse un depósito de auga para incendios entre San Adriano e Santo Tomé que dá cobertura a todo o val e estamos renovando a cuberta dunha das naves do recinto feiral. Ademais diso, mellorouse o firme con aglomerado en quente de varios viais, e cambiouse a envolvente térmico da fachada da Casa da Xuventude e do PAI e seguimos con máis proxectos que iremos executando nos próximos meses.

Uns traballos aos que agora suman os do colexio, moi reclamados pola corporación. Ve falta de apoio en entidades que son de distinta cor?

Eu non diría falta de apoio. Normalmente para acadar as cousas hai que pelexar, no bo sentido da palabra, e neste caso as obras do colexio eran moi demandadas e pedímolas por unanimidade os tres grupos nun pleno. Agora, é a Xunta a que vai executar, do cal nos temos que alegrar todos.

"Hai xente que está mercando vivendas para rehabilitar e hai fibra en todas as parroquias", sinala

Como se está a manter en canto a número de veciños o concello. Axudou a pandemia a que a xente se interesase por vivir no rural?

A nivel de poboación, o certo é que a pandemia tivo o seu lado positivo, pois houbo moita xente que investiu no rural e que está mercando vivendas para rehabilitar. Eso de vivir un confinamento dentro dun piso nunha cidade fixo que a xente busque outros hábitats e reclame lugares máis tranquilos e en contacto directo coa natureza.

Está preparado Lourenzá para poder teletraballar?

Si, e recentemente levouse a fibra a todas as parroquias. Quedan xustamente dous ou tres barrios, nos cales estamos a traballar para que tamén teñan ese servizo.

Contan dende hai pouco con escola de música, unha actividade para nenos e grandes. Que outras fan?

A escola de música púxose en marcha hai escasamente un ano, pero cada vez conta con máis alumnos matriculados. A maiores diso temos outras actividades tanto para nenos como para maiores: escolas de verán, deportivas, talleres de memoria, ximnasia de mantemento, parchís...