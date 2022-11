Covadonga Perillán: "Tener una estrategia para vender online es fundamental hoy en día"

EL GOBIERNO incluyó el Kit Digital como uno de los métodos para conseguir que las empresas de todo tipo, pero de forma particular aquellas con un tamaño y unas posibilidades menores, se subieran al carro de internet en sus distintas variables: posicionamiento en buscadores, sobre todo Google, venta online, difusión a través de redes sociales, acceso a nueva clientela. En la empresa ribadense Donapubli lo hacen de forma grauita. Se acercan al centenar de empresas a las que les hacen estos trámites gratuitamente y eso significa que gestionaron ya unos 250.000 euros.

¿Cómo explicaría lo que es el Kit Digital?

Son subvenciones que da el Gobierno Central a través de los fondos Next Generation en las que básicamente se hace una digitalización de las empresas de cero a cincuenta empleados. Se subvenciona la creación de las tiendas online y la gestión de las redes sociales, que son las soluciones que llevamos a cabo en Donapubli de forma gratuita, además de otras de software, que también están financiadas. Se reciben subvenciones en función del número de empleados, de 2.000 a 12.000 euros con unos topes máximos.

¿Es un mundo fundamental para moverse ahora mismo a nivel comercial?

Desde luego. A veces aún queda gente a la que le cuesta visualizarlo porque no se fían o simplemente no quieren digitalizar su empresa, pero en general sí se animan bastante. Nosotros ya tramitamos un centenar de solicitudes, algo que hacemos gratuitamente y luego les implantamos la solución que más les convenga.

¿Y qué tipo de perfil se están encontrando ahora mismo?

Sobre todo empresas en el denominado ‘Segmento 3’, que es el de empresas de cero a tres empleados. También del 2 y alguna del 1, que es el de más de diez empleados. Yo diría que más o menos en forma proporcional al tipo de empresas que existen ahora mismo.

¿Y a nivel personal? ¿Qué tipo de clientela es?

Sobre todo gente joven o de mediana edad que ven esto como muy necesario y que se quieren informar, aunque todavía no sepan mucho de la solución, pero perciben que la venta online puede se una solución de futuro.

¿Y usted lo ve así? ¿Realmente la venta online es el futuro del comercio, como se está diciendo?

Realmente sí es el futuro. Ahora mismo si no tienes una página web, si no en estás en los principales sitios de internet, casi no existes. Se ve fácilmente cuando cualquiera de nosotros salimos de nuestros entorno. Lo primero que hacemos es buscar lo que sea online. En Google, en Instagram, en Facebook... Y luego la tienda online, que llega a muchísima más gente.

¿Y ya hay tiendas de aquí que lo hacen?

Sí, sí. Nosotros llevamos varias tiendas online de Ribadeo.

¿Pero no resulta complejo posicionarse, por ejemplo, Google?

Es complejo, sí. Hay dos opciones. Una es el llamado ‘seo’ que es el posicionamiento que alcanzas según las búsquedas, las palabras clave.. Así sales mejor o peor posicionado en el buscador. Luego está el ‘Sen’, que es un método de pago que es más complejo pero viable y que compensa bastante. Es muy efectivo y concreto, porque seleccionas localidad, sexo, edad, gustos... Es muy concreto y con poco dinero se consigue publicidad muy efectiva.

Pero hay muchas otras posibilidades, ¿ustedes trabajan con todas ellas?

Reunimos a las principales plataformas como las que ya dije antes, pero también Linkedin o Tik Tok. Hacemos una gestión de las redes de nuestros clientes durante doce meses y también un estudio de márketing en el que vemos los objetivos que tienen y los que consiguen, a quién quieren llegar... Y eso es interesante porque la mayoría no tienen una estrategia así, y es muy necesaria.