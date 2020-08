La Cova do Rei Cintolo centra el proyecto para el primer Espeleoparque de A Mariña

La Federación Galega de Espeleoloxía desarrollará un proyecto junto al Concello de Mondoñedo en virtud del cual se creará en dicho municipio el Espeleoparque da Mariña Lucense. Es un proyecto que girará en torno a la Cova do Rei Cintolo, si bien incluirá recursos de diferentes municipios, como por ejemplo el karst granítico de la zona del río Tronceda, las furnas marinas de varios concellos, distintas minas y, como centro informativo, el Centro de Interpretación da Prehistoria do Vilar, en Mondoñedo. La puesta en práctica de este proyecto podría incluso derivar en la creación de un Xeoparque en la comarca mariñana.

Esta idea surge tras los buenos resultados que la Cova do Rei Cintolo no para de cosechar a nivel de visitantes. En lo que va de agosto registró 572 visitas y por eso, consciente del interés que despierta este recurso natural el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, quiere continuar consolidándolo. Para ello mantuvo junto a la concejala de cultura, Elena Candia, una reunión con el presidente de la Federación Galega de Espeleoloxía, Francisco Martínez García, con la que recordó que "o Concello mantén un convenio desde o 2016 polo que esta entidade se encarga das visitas guiadas á cova. No encontro abordáronse novas iniciativas, entre as que destacan una nova opción dentro das visitas guiadas á Cova e o proxecto do Espeleoparque da Mariña Lucense que promove a Federación Galega de Espeleoloxía".

MÁS DEPORTE. En cuanto al nuevo itinerario guiado por la cueva mindoniense, debido a sus características, tendrá un carácter más deportivo y solo podrán participar personas mayores de 18 años. En julio se aprobó una modificación de la normativa que regula las visitas deportivas especiales. Tanto el Concello como la Federación evalúan muy positivamente el número de visitas en la Cova do Rei Cintolo y recuerdan que se trata de "un espazo de referencia, un santuario entre a ciencia e a lenda da espeleoloxía galega".

Este nuevo tipo de visitas deportivas especiales "está aberto a actividades como campamentos de espeleoloxía, desenvolvemento de cursos relacionados con esta especialidade e coas actividades de intervención e rescate dentro da cavidade".

Dichos cambios en el reglamento del régimen de visitas obliga a dejar en once años la edad para acceder a la galería central y se rebaja de doce a ocho años la edad mínima para las visitas deportivas de espeleología.

Manuel Otero indica que "na reunión recordaron que se fixo unha análise de superficies na cova para detectar a posible presenza de Covid-19, e deron negativo".

DOCUMENTACIÓN. También añadieron que en 2019 "instalouse no Pazo de Santo Tomé o Centro de Documentación Espeleológica de España. Desde xeito, Mondoñedo convértese nun punto neurálxico da espeleoloxía española. No Centro de Documentación iniciouse, a cargo dunha empresa, a catalogación dos miles de documentos que acolle e que conformarán a gran base de datos da espeleoloxía nacional".

Desde el Concello mindoniense indican que todas estas iniciativas "enmárcanse dentro das normas e recomendacións sobre sostibilidade turística en destinos. Nesta liña, o Concello de Mondoñedo fixo propostas para o plan de sostenibilidade que a Mancomunidade da Mariña remitirá ao Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

La cueva mindoniense es un espacio único cada vez más aprovechado por aficionados a la espeleología y público en general.