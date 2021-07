Costas proyecta "abrir Viveiro al mar" con un plan para el muelle viejo

El pleno de Viveiro aprobó la moción del PP para instar al Concello a firmar el convenio que le propone Portos de Galicia para ceder al ente local el muelle viejo durante cuatro años, prorrogable por otros cuatro, a pesar del voto en contra del gobierno local -con un edil menos en la sesión-, que defiende que ya tiene iniciados los trámites con Costas -propietaria última de la zona- para su desafectación y no solo eso, sino que el organismo estatal tendría "un proyecto para abrir Viveiro al mar", según dijo la alcaldesa, María Loureiro.

"Hay una memoria de lo que se va a hacer y acuerdos entre el Concello y Costas, no oficiales ni publicados, pero sí que tenemos ese compromiso", comentó la regidora después de defender la postura del equipo de gobierno sobre la moción, que pidió retirar al PP y este no aceptó. Loureiro, apoyada en los técnicos, mantiene que es una "incongruencia" aceptar la cesión del terreno por parte de Portos cuando ya iniciaron los trámites de reversión con Costas e incide en que el convenio con Portos traslada al Concello la responsabilidad del mantenimiento y, tal y como está el muelle viejo actualmente, supondría un gran desembolso.

"Renunciar ahora mismo a esto nos parece una osadía tremenda", dijo el portavoz del PP, Óscar Rodríguez, quien matizó que las obras de acondicionamiento no se tienen por qué realizar de forma inmediata y recordó que hay interés en explotar la zona como aparcamiento. "No queremos llegar al extremo de que en un momento determinado eso pase a una empresa privada", comentó.

El portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, no ve incompatible firmar el convenio con Portos y continuar con la tramitación de la reversión por parte de Costas para ir trabajando en un proyecto para el lugar, pero le parecen pocos los cuatro años de duración y pide que la cesión se haga "canto antes" pues "Portos non vai facer nada na zona". El edil no adscrito se pronunció en el mismo sentido, "máis vale paxaro en man que cento voando", dijo Luis Manuel García. La concejala del BNG preguntó qué supondría la reversión de Costas y fue cuando Loureiro explicó que existe ese proyecto del organismo estatal.