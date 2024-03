Costas licita el sendero entre la playa de Fomento y Os Castelos en O Vicedo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la licitación del proyecto para construir un sendero litoral entre Os Castelos y la playa de Fomento en O Vicedo, tras la recuperación de la servidumbre de tránsito. El presupuesto es de 311.469,47 euros, la duración del contrato de seis meses y las empresas interesadas pueden hacer sus ofertas a Costas hasta el 16 de abril.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, informó de este trámite para sacar adelante la obra en colaboración con el Concello de O Vicedo, que puso a disposición de Costas los terrenos necesarios.

La actuación consiste en la creación de una senda litoral de casi 400 metros desde la zona del antiguo varadero de la playa de Fomento hasta Os Castelos e incluye la puesta en valor de la antigua fábrica de conservas en salazón de Catá, catalogada por Patrimonio. "Esta senda comeza no Camiño da Fábrica e discorre ata o entronque co paseo dos Castelos, construído recentemente pola Dirección Xeral da Costa e do Mar na avenida de Arealonga do concello mariñano. Ademais, acondicionouse parte do espazo na praia de Fomento, que sumado ao novo anuncio permitirá continuar coa mellora e conexión deste tramo do litoral", subraya Rodríguez.

La subdelegada recuerda la inversión del Gobierno central en la conservación del litoral en A Mariña, con 2,2 millones de euros en los concellos de Foz, Barreiros y Ribadeo junto a O Vicedo.